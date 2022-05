"Mi hijo tu eres mi orgullo, yo sin ti no soy nadie. Él era todo para mí", exclamó en medio del dolor la madre de David de los Santos, quien falleció a causa de unos golpes que recibió aparentemente en un destacamento policial.

Damiana Correa, madre de David, manifestó que su hijo era un joven ejemplar graduado de Educación Física en una universidad privada del país. Trabajó en sus últimos días de vida en un call center.

Narró que su hijo cumplió su promesa de "construirle una casa y de tratarla como una princesa".

"De su primer cobro me dijo ve guardando eso para que vayas facturando los blocks. Luego, comenzó a trabajar en call center y me fue aportando… él me dijo 'mami tu verás que te voy a hacer tu casa y después me dijo mami ya cumplí, ahora me toca tratarte como a una reina", contó entre lágrimas la madre de David.

Asimismo, aseguró que su hijo nunca le dio problemas y que siempre se llevó bien con ella y con sus hermanas.

"Antes de llevárselo al cementerio y para que él se sienta bien, ya que desde el miércoles él no va a mi casa, yo quiero que él vaya a mi casa, antes de que lo entierren, aunque sea que paren que lo pasen por allá", clamó.

