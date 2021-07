VIDEO: Jandy Ventura sobre comentario de Ala Jaza

Santo Domingo RD.- Tras las fuertes críticas en las redes sociales de un comentario de Ala Jaza considerado por los internautas como "irrespetuoso" acerca del fallecimiento de la leyenda del merengue, Johnny Ventura, su hijo Jandy Ventura, expresó que cada cabeza es un mundo y que la del no está pensando en él.

"No sé lo que hizo ni se lo que dijo lamentablemente me interese, yo le tengo estima a Ala Jaza, pero cada cabeza es un mundo y la mía no está pensando en él". Indico Jandy.

“Ya, suéltame en banda con eso de Johnny, que Dios lo tenga en la gloria, pero no puedo amargarme la vida, ya yo di el pésame, ya todo bien, entonces, ¿Qué hago?”, dijo el intérprete de “digan lo que quieran de mi” durante una transmisión en vivo a través de su cuenta en la red social Instagram.

Una vez emitidas esas declaraciones agregó: "Ahorita se arma un chisme... que Ala Jazá es un indolente del género..., ¿cuál género?... si estos tigueres nunca han apoyado este género", dijo el cantante de merengue.

Horas más tarde, Ala Jaza compartió un video en el que pidió disculpas y explicando que sus palabras fueron mal interpretadas.