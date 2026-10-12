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Inspector policial investiga incidente con diputada en Elías Piña

Santo Domingo, RD.- El inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se trasladó a la provincia Elías Piña por instrucciones del director general, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para liderar las investigaciones del incidente ocurrido este domingo entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos. Como parte […]

Gabriela Mora Encarnación
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
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Santo Domingo, RD.- El inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se trasladó a la provincia Elías Piña por instrucciones del director general, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para liderar las investigaciones del incidente ocurrido este domingo entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos.

Como parte de las indagatorias, Tapia Sánchez se reunió con la legisladora en su residencia y tenía previsto entrevistar a las autoridades locales y a los agentes actuantes.

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El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que se investiga el accionar de los agentes policiales actuantes.

Dijo que ante las distintas versiones surgidas sobre lo ocurrido, se debe esperar el resultado de las investigaciones.

El vocero policial reiteró que la legisladora no resultó apresada durante la intervención.

Sostuvo que de comprobarse excesos o actuaciones contrarias a los reglamentos, se procederá conforme a las normas y se remitirán los casos a las instancias competentes.

El incidente se produjo durante una intervención policial en una estación de combustibles donde, según informaciones preliminares, se realizaba una actividad con música y expendio de bebidas alcohólicas.

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