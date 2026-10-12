Inspector policial investiga incidente con diputada en Elías Piña

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que se investiga el accionar de los agentes policiales actuantes.

Publicidad

Dijo que ante las distintas versiones surgidas sobre lo ocurrido, se debe esperar el resultado de las investigaciones.

El vocero policial reiteró que la legisladora no resultó apresada durante la intervención.

Sostuvo que de comprobarse excesos o actuaciones contrarias a los reglamentos, se procederá conforme a las normas y se remitirán los casos a las instancias competentes.

Publicidad

El incidente se produjo durante una intervención policial en una estación de combustibles donde, según informaciones preliminares, se realizaba una actividad con música y expendio de bebidas alcohólicas.