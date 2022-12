VIDEO: Hombre se lleva escopeta de un guachimán mientras dormía en un parqueo

San Francisco de Macorís.- Un hombre fue apresado este miércoles luego de que sustrajera la escopeta de un guachimán, mientras dormía profundamente en el parqueo de un establecimiento comercial, ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís.

El detenido, solo identificado como Johan Manuel, aprovechó que el “guachimán” de L&R Comercial estaba echando “una pavita”, para sustraer el arma.

Al formulársele la pregunta de qué fue lo que ocurrió, el antisocial visiblemente enojado respondió lo siguiente: “¿Ustedes no saben qué fue lo que pasó, porque en el video se ve?

Y prosiguió: “La escopeta estaba sola con el seguridad y yo me la llevé. ¿Voy a esperar que pase otro y se la lleve?”, manifestó el detenido.

De su lado, el hombre que se desempeña como seguridad en el referido centro comercial, declaró que al parecer se quedó dormido al lado de unos colchones y el antisocial le robó la escopeta en menos de 16 minutos.

“Bueno, no sé qué pasó, porque él me hizo el robo en menos de 16 minutos. Dentró y luego tomó la escopeta más fácil que yo. En 15 minutos me percaté de que se me había perdido. Me quedé dormido”, relató el hombre que se identificó como José Rafael de la Cruz Ortiz.