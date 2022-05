Vicepresidenta viajará a Puerto Rico para reconstrucción de esa isla

Santo Domingo, RD. - La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, saldrá del país este jueves 12 de mayo para participar en el Primer Encuentro de Oportunidades en la Reconstrucción de Puerto Rico.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de San Juan, ciudad de Puerto Rico; y en el que participarán los principales funcionarios de ese país.

La funcionaria saldrá del país por el Aeropuerto Internacional La Isabela Presidente Dr. Joaquín Balaguer a las 8:00 a.m. de este jueves 12 de mayo; y a su llegada a Puerto Rico se incorporará a las actividades que se realizará en el lugar señalando a partir de las 10:00 a.m.

En el encuentro en el que participará la también coordinadora del Gabinete de Inversiones, se presentará la situación fiscal de Puerto Rico, las oportunidades de reconstrucción, fondos de recuperación y su impacto en la construcción, proyectos de reconstrucción de acueductos y alcantarillados, de energía eléctrica, carreteras y transportación.

Además, la presentación de autoridad para las alianzas público-privadas, código de incentivos de Puerto Rico y oportunidades en el sector de energía. También se presentará un mensaje Oficina Comercial de Puerto Rico en República Dominicana, entre otros.

Vicepresidenta dice RD esta listo para enfrentar hepatitis infantil

La vicepresidenta Raquel Peña, aseguró que el sistema de salud dominicano está preparado para responder de manera inmediata en caso de que se detecten casos de hepatitis infantil aguda.

"Realmente no ha llegado al país y tenemos la fe en Dios de que no va a llegar. Pero de llegar, por supuesto que tenemos los hospitales pediátricos preparados y también contamos con los especialistas (pediatras) que saben cómo tratar ese tipo de afección; y con nuestra fe en Dios esa tremenda enfermedad no va a llegar, miren cómo trabajamos y enfrentamos el COVID-19", expresó Raquel.

La autoridades de salud aseguran que mantienen la vigilancia epidemiológica para la hepatitis infantil aguda.