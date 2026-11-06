Vicepresidenta encabeza desfile por 182 aniversario de la Constitución

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Con un llamado a respaldar las acciones policiales contra la delincuencia, inició en San Cristóbal el tradicional desfile cívico-militar para conmemorar la proclamación de la Constitución dominicana.
El acto patriótico lo encabezó por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. San Cristóbal se vistió de patriotismo. Decenas de estudiantes de escuelas públicas y colegios privados marcharon en honor al 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana.
Al ritmo de los tambores y con el ondear de la bandera nacional, los estudiantes demostraron su nivel de entrenamiento y cohesión. Bajo el estruendo de 21 cañonazos, que estremecieron al pueblo de San Cristóbal, se dio inicio a la jornada patriótica encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.
Durante la actividad, que combinó solemnidad, historia y una exhibición de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Además, el director de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias hizo un ferviente llamado a respaldar la labor de los organismos de seguridad.
La conmemoración de esta fecha se instituyóoficialmente en 1943. Mediante una comunicación del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo al Congreso Nacional. en la que propuso celebrar anualmente la promulgación del texto constitucional.
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