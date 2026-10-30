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Ven positivo respaldo de Trump a Bukele para ampliar despliegue militar en Haití

De acuerdo con informaciones publicadas esta semana por el medio estadounidense Axios, Trump habría dicho a Bukele que haga lo que considere necesario en Haití. Para Soto Jiménez y Castillo Pantaleón, esta expresión representa una señal contundente de respaldo a las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano.

Noemy Vicioso
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El exministro de Defensa José Miguel Soto Jiménez y el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón valoraron positivamente el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para ampliar el despliegue militar de El Salvador en Haití y combatir a las bandas criminales.

De acuerdo con informaciones publicadas esta semana por el medio estadounidense Axios, Trump habría dicho a Bukele que haga lo que considere necesario en Haití. Para Soto Jiménez y Castillo Pantaleón, esta expresión representa una señal contundente de respaldo a las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano.

Asimismo, señalaron que la población civil de Haití permanece expuesta a los peligros derivados de la crisis de seguridad que atraviesa ese país. En esa misma línea se pronunciaron los catedráticos Idian Medina y Juan Felipe Rodríguez, quienes advirtieron sobre los riesgos que enfrenta la ciudadanía en medio de la violencia.

Se recuerda que el despliegue militar salvadoreño tiene entre sus objetivos combatir a las pandillas. Además, localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre.

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