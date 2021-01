Vecinos de Haina irrespetan horario del toque de queda y amanecen en la calle en Año Nuevo

Haina, San Cristóbal, RD.- El decreto 740-20 cambió los horarios del toque de queda y suprimió la gracia de circulación hasta la una de la madrugada de Año Nuevo.

Pero los residentes de Framboyán organizaron una fiesta en los horarios del toque de queda, en franco desafío con las disposiciones que están contenidas en el decreto 740-20.

Una fuente confirmó a CDN que los policías de la zona, comandados por el coronel Frías, se hicieron de la vista gorda y permitieron esta fiesta clandestina, que terminó en la madrugada de Año Nuevo.

Se ve a decenas de jóvenes, sobre todo, que no respetan el distanciamiento físico, y tampoco llebanan mascarillas.

Los lectores de CDN, por la página de fan, dejaron una serie de comentarios, que refejan la realidad que se vivió este Año Nuevo en la madrugada.

Pedro Fernández: “Ok. Perfecto. Si eso es cierto. yo entiendo que esos policías que de seguro cojieron su picota. Deben ser sancionado drásticamente. Junto a los organizadores de fiesta, y los que asistieron también.. Esos policías están desobedeciendo una disposición del estado por lo cual deben ser hasta cancelado y juzgado por rebelión y desobediencia.Eso es corrupción”.

Arelis Marte: “Entonces hay que obligar a la gente a que preserve su salud y su vida? No, deben dejarlos que si se quieren enfermar lo hagan, es su vida. Partida de irresponsables, después quieren ir a matar a matar a los médicos y enfermeras para que los atiendan. Locos del diablo.!!”.

Mary Sime: “Si las personas no quieren entender que los dejen no se puede afanar tanto con adultos y por demás que no entienden, después en los hospitales médicos y enfermeras se harán los desentendidos también, solo funerarias y cementerios lo recibirán. Pero da pena que personas inocentes mueren por culpa de los que quieren gozar la vida”.

Unilbia Taveras: “Lo triste es que el paga la cuaba de esos rastreros son los que no salen, ellos van y llevan el virus a sus abuelos y padres”.

Félix Manuel Santos: “Eso son lo que después salen gritando cuando se estan muriendo echándole la culpa al gobierno”.

Robert Galt: “Yo no entiendo. Si tan fuerte fuera el virus hace siglos que estarian todos esos barrios desaparecidos. Lo que se cierra y afecta es el negocio formal que paga impuestos, paga nómina, AFP y seguro médico. El bajo mundo y las parrandas clandestinas en manos del tigueraje sigue igual como si nada. Esto va a traer mucho desempleo, quiebras y Precios más altos. Lo más fuerte viene después”.

Ferreras De Medina Sánchez: “Ello creen que está gozando y Satanás reinando Dios tenga misericordia”.

Kelvin Antonio Durán Liberato: “Eso fue así en la mayoría de barrios del país esto es un relajo”.

Yeral Isabel Carela: “Pero digan q fue una fiesta cla destina nacinal porque todo el pais estaba igual es cada barrio dejen la ridicules k no es un secreto q el pais ananecio normal en teteo”.

Sony González: “Yo soy de HAINA y aquí no hubo toqué de queda aquí lo que hubieron muchos a paratajes, aquí el HAINA no hace nadar aquí u puro desorden aquí no cumplen la ley. Ese coronel no está asiendo nadar aquí el HAINA aquí coronel que trabajo fue satudino”.

Eddy Moya Marte: Tengan en cuenta la dirección, pues así cuando lleguen en busca de ayuda los manden para allá con sus amigos para que los atiendan. Las leyes son para todos ,pero sólo los educados y obedientes entenderán.!!”.

VIDEO: