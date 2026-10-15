Vaticano expresa a Abinader su preocupación por la crisis de Haití

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El presidente Luis Abinader reveló este jueves, en una entrevista exclusiva con el programa Despierta con CDN, que durante su reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, conversó sobre la crisis de Haití, la situación de Cuba, las repercusiones económicas de la guerra de Irán y asuntos relacionados con la Iglesia católica en República Dominicana.

El mandatario ofreció los detalles durante una intervención desde Italia, donde desarrolla una agenda oficial que incluye encuentros con empresas interesadas en invertir en territorio dominicano y actividades del Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

EN CLAVES Haití: Parolin preguntó por las posibilidades de celebrar elecciones y los esfuerzos para pacificar el país, según Abinader.

Cuba: La situación de la isla también fue abordada durante la conversación.

Irán: Hablaron sobre las repercusiones de la guerra en los precios de los hidrocarburos.

Iglesia dominicana: Trataron asuntos relacionados con el nuevo arzobispo de Santo Domingo.

Inversiones: Abinader informó que sostuvo encuentros con empresas italianas interesadas en República Dominicana.

Abinader explicó que su conversación con Parolin trascendió los aspectos protocolares y permitió intercambiar impresiones sobre algunos de los principales desafíos internacionales. Destacó el conocimiento del cardenal sobre la realidad política de América Latina y recordó que ambos habían conversado anteriormente, incluso durante una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York.

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Vaticano expresa preocupación por Haití y pregunta sobre posibles elecciones

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación política y de seguridad de Haití, país cuya crisis continúa siendo motivo de preocupación para República Dominicana y la comunidad internacional.

Según relató Abinader, las autoridades de la Santa Sede expresaron su interés en los esfuerzos para alcanzar la pacificación del territorio haitiano y formularon preguntas sobre la viabilidad de celebrar elecciones.

«Ellos están preocupados y buscan también la pacificación», expresó el mandatario, explicando que los representantes del Vaticano quisieron conocer si existían condiciones para realizar comicios en Haití. «Nos hicieron algunas preguntas también sobre las posibilidades, si había alguna factibilidad sobre las elecciones en Haití», indicó.

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Abinader aseguró que durante el intercambio transmitió la posición dominicana y sus recomendaciones sobre la crisis del país vecino. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las propuestas específicas presentadas a Parolin ni sobre posibles iniciativas conjuntas.

El presidente añadió que la situación de Cuba también formó parte de la conversación, al igual que el panorama político y social de la región.

Guerra de Irán y precios internacionales estuvieron en la agenda

Otro de los asuntos tratados fue el impacto económico de la guerra de Irán, especialmente sobre los precios internacionales de los hidrocarburos y sus consecuencias para otros productos y servicios.

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Abinader explicó que conversó con Parolin sobre cómo las tensiones internacionales están afectando los mercados y presionando los costos que enfrentan las economías.

«Conversamos sobre los temas internacionales que nos están afectando, desde la guerra de Irán y cómo eso está presionando y distorsionando los precios en todo el mundo», declaró.

El mandatario hizo referencia al efecto inicial sobre los combustibles y a la transmisión de esos incrementos hacia otros precios, un fenómeno particularmente relevante para países importadores de energía como República Dominicana.

La conversación también incluyó asuntos de la Iglesia católica dominicana, entre ellos la situación del nuevo arzobispo de Santo Domingo. El presidente no precisó cuáles aspectos de ese tema fueron abordados durante la reunión.

Abinader describió a Parolin como «un verdadero hombre de Estado» y destacó su conocimiento de los acontecimientos internacionales. Señaló que esta fue la tercera ocasión en la que ambos sostuvieron una conversación.

Abinader destaca interés de empresas italianas en invertir en RD

Durante la entrevista, el mandatario ofreció además un balance de las actividades desarrolladas en Italia y adelantó los compromisos previstos para los próximos días.

Informó que, después de las actividades del foro celebradas el miércoles, sostuvo varias reuniones bilaterales con representantes de importantes empresas italianas interesadas en invertir en República Dominicana.

«Tuvimos varios bilaterales con empresas italianas importantes que están interesadas en invertir allá en nuestro país», expresó.

Abinader indicó que este jueves continuaría los encuentros empresariales y que su agenda también incluía reuniones con representantes de la comunidad dominicana residente en Italia y con la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, adelantó que el viernes concluiría su participación en las últimas actividades de la semana del foro de la FAO.

Al referirse al encuentro con Parolin, el presidente aseguró que el secretario de Estado del Vaticano expresó una valoración positiva de la situación dominicana y del reconocimiento internacional recibido por los avances del país en la lucha contra el hambre.

Según explicó, Parolin felicitó a República Dominicana por su desempeño y por los resultados vinculados con la iniciativa Hambre Cero, reconocidos durante las actividades de la FAO.

Finalmente, el primer mandatario detalló que, en el marco de la agenda dominicana en la FAO, se celebrará un evento cultural encabezado por Maridalia Hernández y Juan Luis Guerra, quien recibirá un reconocimiento.