Vaguada provocará aguaceros y tronadas en varias provincias

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene cuatro provincias bajo alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las provincias bajo alerta son Dajabón, Monte Cristi, Puerto Plata y Santiago.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población que reside en zonas vulnerables mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones.

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Temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C. También máximas que oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Por esta razón, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor, e ingerir suficientes líquidos.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional y las localidades de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, se prevén condiciones de medio nublado a nublado, con aguaceros locales y tronadas, principalmente durante la tarde.

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El organismo meteorológico exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo a través de sus canales oficiales.