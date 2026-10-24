Vaguada provocará aguaceros y tronadas en varias provincias

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada asociada a un sistema de baja presión al norte del territorio nacional provocará aguaceros locales y tronadas aisladas en varias provincias del país.
Según el organismo, las lluvias podrían comenzar desde las primeras horas de la mañana en sectores del litoral costero atlántico y la llanura costera del Caribe. No obstante, disminuirán gradualmente durante el transcurso de la mañana.
Para la tarde, el calentamiento diurno, combinado con la incidencia de la vaguada, favorecerá nuevos aguaceros en La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís. También Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona y el Gran Santo Domingo.
Notas relacionadas
El Centro Nacional de Pronósticos mantiene cuatro provincias bajo alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
Las provincias bajo alerta son Dajabón, Monte Cristi, Puerto Plata y Santiago.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población que reside en zonas vulnerables mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones.
Temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados
El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C. También máximas que oscilarán entre 32 °C y 34 °C.
Por esta razón, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor, e ingerir suficientes líquidos.
Pronóstico para el Gran Santo Domingo
Para el Distrito Nacional y las localidades de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, se prevén condiciones de medio nublado a nublado, con aguaceros locales y tronadas, principalmente durante la tarde.
El organismo meteorológico exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo a través de sus canales oficiales.
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