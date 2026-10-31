Vaguada provocará aguaceros y tronadas durante el fin de semana

Santo Domingo, RD. – La incidencia de una vaguada y el arrastre de nubosidad provocado por el viento del este/noreste favorecerán lluvias en distintas localidades de República Dominicana durante este fin de semana, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para este sábado, las precipitaciones disminuirán en intensidad y frecuencia debido a la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad. Sin embargo, desde horas de la mañana podrían registrarse chubascos locales y tronadas ocasionales en Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y El Seibo.

En horas de la tarde, las lluvias podrían extenderse hacia el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, así como a sectores de la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza. Estas condiciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

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Aguaceros aumentarán el domingo

Para este domingo, el pronóstico indica un incremento de las precipitaciones, principalmente durante la tarde, cuando se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Las provincias que podrían registrar estas condiciones incluyen Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan.

Lluvias continuarán el lunes

El panorama lluvioso podría mantenerse el lunes, con precipitaciones dispersas durante la mañana en localidades del litoral atlántico y caribeño. En horas de la tarde, los aguaceros podrían intensificarse y estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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En cuanto a las temperaturas, continuarán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C y máximas entre 30 °C y 32 °C en el Gran Santo Domingo.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El pronóstico también indica que ambas costas se mantienen en condiciones normales.