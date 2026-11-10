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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará aguaceros moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde de este martes en varias provincias del interior de República Dominicana.
De acuerdo con el organismo, las precipitaciones estarán favorecidas por la incidencia de la vaguada, la humedad aportada por el viento del este/sureste y los efectos locales.
Durante las horas de la mañana predominará un ambiente de buen tiempo en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan chubascos aislados en La Altagracia, La Romana, El Seibo y algunos sectores de la costa caribeña.
¿Dónde se esperan aguaceros esta tarde?
El Indomet explicó que, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche, se producirán aguaceros moderados a localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las precipitaciones podrían afectar principalmente las siguientes zonas:
- El noreste del país.
- La llanura costera de Miches y Sabana de la Mar.
- El Cibao Central.
- El noroeste de República Dominicana.
Estas condiciones meteorológicas podrían provocar períodos de lluvias intensas en localidades específicas.
Notas relacionadas
Indomet recomienda precaución por temperaturas elevadas
En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que las máximas presentan una disminución gradual.
No obstante, la sensación térmica continuará algo elevada durante las horas de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas para evitar los efectos del calor.
Entre las recomendaciones del Indomet figuran:
- Ingerir suficiente agua durante el día.
- Utilizar ropa ligera y de colores claros.
- También evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin protección.
- Permanecer en lugares frescos y ventilados.
La institución exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales, @IndometRD.
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