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Una vaguada incidirá este lunes sobre las condiciones meteorológicas de República Dominicana, provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche en distintas provincias.

De acuerdo con el pronóstico, al amanecer se registrarán algunos chubascos en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña, mientras que durante el resto de la mañana predominarán las nubes dispersas..

Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar después del mediodía, cuando se producirán incrementos nubosos acompañados de precipitaciones sobre Santiago Rodríguez, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Independencia, Elías Piña, San Juan, Monte Plata y Hato Mayor, entre otras localidades cercanas.

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En el Gran Santo Domingo, el Indomet prevé nubes dispersas durante la mañana y posibles incrementos nubosos en horas de la tarde, con chubascos pasajeros en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste, mientras que en Santo Domingo Este podrían registrarse precipitaciones dispersas.

Temperaturas seguirán elevadas

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas máximas muestran una disminución gradual, aunque la sensación térmica continuará algo elevada durante las horas de la tarde..

Las mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C. mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

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Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en espacios frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Pronóstico para el martes y miércoles

Mañana martes, desde la madrugada y durante las horas matutinas, se prevén pocas precipitaciones, excepto algunos chubascos aislados en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña.

En horas de la tarde, la combinación del viento con la orografía y el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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El miércoles se prevé una disminución de las precipitaciones sobre el territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema de alta presión que limitará el desarrollo de nublados importantes.

No obstante, el viento predominante del este/sureste, combinado con el calentamiento diurno y los efectos de la orografía, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas hacia localidades de la zona fronteriza.