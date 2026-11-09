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La Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda) inició la campaña «Yo Soy Raíz Utepda», con la siembra de cerca de 30 mil plantas en seis provincias del sur de República Dominicana, como parte de sus esfuerzos para recuperar los bosques y proteger las fuentes de agua.

La iniciativa, bajo el lema «Sembramos Raíces, Cosechamos Futuro», se desarrolló mediante jornadas simultáneas de reforestación en los siete Proyectos de Desarrollo Agroforestal (PDA) que ejecuta la institución.

La Utepda prevé completar la siembra de unas 100,800 plantas durante la próxima semana, con el propósito de fortalecer la cobertura boscosa y promover una producción agrícola sostenible.

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La Utepda prevé completar la siembra de unas 100,800 plantas durante la próxima semana

Utepda busca impulsar la reforestación y la producción sostenible

El acto principal tuvo lugar en la comunidad Los Arroyos, del PDA Sabaneta, en San Juan, encabezado por el director ejecutivo de la Utepda, Nídio Encarnación.

Durante su intervención, Encarnación explicó que la campaña busca fomentar una cultura de reforestación y ofrecer alternativas productivas que permitan a los agricultores mejorar sus ingresos sin perjudicar los recursos naturales.

Asimismo, destacó que la institución acompaña a los productores en la siembra de árboles maderables y frutales. También les proporciona asistencia técnica para transformar sus parcelas en unidades productivas y sostenibles.

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La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones públicas, estudiantes, productores, organizaciones comunitarias y colaboradores de la entidad.

Reforestación simultánea en seis provincias del sur

Las jornadas de reforestación se realizaron en los siete proyectos agroforestales de la Utepda, distribuidos en seis provincias del sur del país.

En San Juan, el encuentro principal se desarrolló en Los Arroyos, dentro del PDA Sabaneta. En Azua, las labores se llevaron a cabo en Pino Raizoso, en Las Cañitas, y Los Guayuyos, perteneciente al PDA Los Fríos.

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También se realizaron siembras en Monteada Nueva, municipio de Polo, en Barahona; Pino Fresco, en Los Ríos, Bahoruco; Los Jagüeyes, en el PDA Hondo Valle-Juan Santiago, Elías Piña; y Los Bolos, en Postrer Río, Independencia.

Estudiantes de distintos centros educativos y jóvenes universitarios se integraron a las labores, junto a productores beneficiarios, técnicos y representantes de las comunidades.

¿Qué especies serán sembradas?

La campaña «Yo Soy Raíz Utepda» contempla la siembra de diversas especies forestales, entre ellas:

Pino criollo.

Cedro blanco.

Cedro rojo.

Corazón de paloma.

Caoba hondureña.

Penda.

Ciprés.

Con esta iniciativa, la Utepda busca contribuir a la recuperación de los bosques, la conservación de las cuencas hidrográficas y el fortalecimiento de una agricultura que respete el medio ambiente.

La institución reafirmó que continuará impulsando acciones de reforestación y acompañamiento técnico para promover el desarrollo agroforestal sostenible en las comunidades rurales.