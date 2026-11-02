Usuarios temen que aumente el costo del transporte público

El posible aumento del pasaje preocupa a los usuarios del transporte público. La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) evalúa un ajuste en las tarifas ante el incremento de los precios de los combustibles y del marbete.

Pasajeros que utilizan las rutas del kilómetro 9 de la autopista Duarte expresaron su rechazo a la medida. Aseguran que sus ingresos no aumentan al mismo ritmo que el costo de la vida y que pagar más por el transporte afectaría sus presupuestos.

«Vamos a suponer que yo trabajo y pago 2,000 pesos de pasaje, pero el sueldo no me da. Lo que gano son 8,000 pesos», expresó una de las usuarias.

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Otros pasajeros también manifestaron que los constantes incrementos les dificultan cubrir sus gastos mensuales. «Si tenemos el mismo salario y nos siguen aumentando los precios, tiene que afectarnos porque nos descuadra el mes», señaló una ciudadana.

«Vamos de aumento en aumento. Nada baja, todo sube», comentó otro de los consultados.

Aunque reconocen que los choferes enfrentan mayores gastos por el precio de los combustibles y la compra de repuestos, los usuarios consideran que un nuevo ajuste tendría consecuencias directas en su economía.

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«Aunque uno entiende que los combustibles están caros y que ellos también compran repuestos, no creo que sea el momento de aumentar el pasaje», manifestó una pasajera.