Usuario de Twitter denuncia robo de monto a tarjeta supérate

A través de su cuenta de Twitter, Héctor Radhames de la Cruz hizo una denuncia que a su tarjeta del plan de ayuda del gobierno “Supérate” le están sustrayendo el dinero.

“Esta tarjeta sale activa y el dinero no aparece, tuve que ir hacer una fila y nadie me da explicaciones. Se están robando el dinero de la tarjeta y nadie dice nada, me tienen de relajo con eso y nadie hace nada”, se escucha decir al ciudadano.

Esto tiene meses pasando y nadie le dice nada a los pobres, solo se ven las largas filas y se escuchan las protestas.

Vuelve y vuelve el robo en SUPERATE y la Gloria del robo y la mafia volvió. pic.twitter.com/DI96EjlSsw — Héctor Radhames De la Cruz Carvajal (@HRCC07) March 8, 2023

De laCruz también explicó que en las oficinas del programa del gobierno hay muchos ciudadanos con un problema similar y nadie les da repuesta, además señaló que la situación tiene mese pasando.

“Esto tiene meses pasando y nadie le dice nada a los pobres, solo se ven las largas filas y se escuchan las protestas. Vuelve y vuelve el robo en supérate, el robo y la mafia volvió.”, escribió en un post de la red social Twitter acompañado de un video.

Programa Supérate

Es un programa del Gobierno dominicano el cual tiene la responsabilidad de facilitar incorporación de los participantes al mercado de trabajo para que puedan obtener un empleo digno y de calidad que les garantice su salida de la pobreza.

También se les da un bono de transferencia monetaria que sustituirá con un monto de RD$1,650.00.

El alcance de Supérate es de un millón de hogares, categorizados como vulnerables según el Índice de Calidad de Vida (ICV) del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).