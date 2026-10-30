Emerson Díaz explica cómo se utilizan ONG ficticias para mover dinero ilícito

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos cuando carecen de controles adecuados, mediante donaciones, movimientos de fondos y proyectos comunitarios que no llegan a ejecutarse.

El experto en prevención del fraude y lavado de activos, Emerson Díaz Cabral, explicó que las estructuras criminales pueden crear organizaciones no gubernamentales (ONG) ficticias o infiltrarse en entidades legítimas para justificar operaciones financieras y mover recursos sin levantar sospechas.

Díaz Cabral abordó el tema durante el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, en su cápsula informativa y de orientación.

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El especialista advirtió que estas prácticas pueden provocar el desvío de recursos. También la ejecución ficticia de programas comunitarios y la pérdida de confianza en instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables.