Emerson Díaz explica cómo se utilizan ONG ficticias para mover dinero ilícito

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos cuando carecen de controles adecuados, mediante donaciones, movimientos de fondos y proyectos comunitarios que no llegan a ejecutarse.
El experto en prevención del fraude y lavado de activos, Emerson Díaz Cabral, explicó que las estructuras criminales pueden crear organizaciones no gubernamentales (ONG) ficticias o infiltrarse en entidades legítimas para justificar operaciones financieras y mover recursos sin levantar sospechas.
Díaz Cabral abordó el tema durante el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, en su cápsula informativa y de orientación.
El especialista advirtió que estas prácticas pueden provocar el desvío de recursos. También la ejecución ficticia de programas comunitarios y la pérdida de confianza en instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables.
Notas relacionadas
Señales de alerta en las organizaciones
Entre los indicadores que pueden despertar sospechas, mencionó proyectos cuya ejecución no puede verificarse. De igual forma, donantes sin historial conocido, gastos administrativos y financieros desproporcionados y movimientos de dinero que no corresponden con la misión de la entidad.
Explicó que estas irregularidades pueden afectar no solo a las organizaciones utilizadas para fines ilícitos, sino también la credibilidad del sector sin fines de lucro y la participación ciudadana.
Transparencia y controles para prevenir el lavado
Díaz Cabral aclaró que la advertencia no implica que todas las ONG incurran en prácticas irregulares. Destacó que la mayoría realiza una labor social importante y complementa acciones que el Estado no alcanza a cubrir, muchas veces con recursos limitados.
Por ello, consideró fundamental fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto a fin de evitar que organizaciones creadas para ayudar a las comunidades resulten utilizadas para encubrir operaciones ilícitas.
Te puede interesar
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres
- Magín Díaz plantea reforma fiscal ante brecha entre ingresos y gastos del Estado
- “No fue el dinero, fue la gente”: Darializa Ávila celebra su triunfo en NY
- Director de DASAC acude en auxilio de familia en Villa Fundación, San Cristóbal