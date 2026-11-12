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Ante el aumento de los feminicidios en el país, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, expresó su expectativa de que sea aprobado cuanto antes el proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, como parte de los esfuerzos para enfrentar la violencia de género.

Reyes consideró importante que la iniciativa avance en el Congreso Nacional, al entender que representa una herramienta para fortalecer la respuesta institucional ante las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y garantizar mecanismos más efectivos de prevención, atención y protección.

Diputados respaldan el estudio

En ese sentido, el diputado oficialista Sandro Sánchez manifestó que desde la Cámara de Diputados se impulsa el estudio de la propuesta y señaló la importancia de que cuente con el respaldo de los distintos sectores de la sociedad.

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El legislador también se refirió al trabajo que realiza la comisión especial encargada de examinar la iniciativa, que busca establecer mecanismos de respuesta frente a la violencia contra las mujeres y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de atender estos casos.

Las declaraciones fueron ofrecidas este miércoles durante una reunión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para estudiar el proyecto de Ley Mirabal.

¿Qué contempla la Ley Mirabal?

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La iniciativa legislativa procura establecer un marco de respuesta integral frente a las violencias contra las mujeres, mediante acciones de prevención, atención, protección, investigación, persecución de los hechos y reparación para las víctimas.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

Prevenir las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Garantizar atención oportuna a las víctimas y protección para sus hijos e hijas.

Fortalecer la investigación y persecución de los hechos de violencia.

Establecer responsabilidades claras para las instituciones del Estado.

Asegurar la aplicación de sanciones y la reparación de las víctimas.

Mejorar la coordinación entre los organismos responsables de brindar asistencia y protección.

El anteproyecto también busca que la respuesta institucional no dependa de iniciativas individuales, sino que cuente con obligaciones definidas, recursos y mecanismos de seguimiento para identificar y atender oportunamente las señales de riesgo.

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Iniciativa legislativa para fortalecer la prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres.

Antecedentes de la Ley Mirabal

El pasado 14 de octubre de 2026, el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas entregó a la Cámara de Diputados el anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres en la República Dominicana, denominado Ley Mirabal.

La entrega se realizó en el Congreso Nacional, con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, Aracelis Villanueva; la diputada Brenda Ogando y la legisladora Kinsberly Taveras, impulsora de la iniciativa legislativa Déjala Ir.

También estuvieron presentes la viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez; la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, y Minou Tavárez Mirabal.

Durante ese acto, Gloria Reyes explicó que la propuesta busca superar la fragmentación de la respuesta institucional, de manera que las mujeres en situación de violencia no tengan que recorrer distintas instancias sin recibir la protección que necesitan.

«Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas. Debe encontrar un solo Estado», expresó la funcionaria al presentar la iniciativa ante los legisladores.

Reyes señaló que el anteproyecto es resultado de un proceso de construcción técnica e interinstitucional que incluyó el análisis de casos, la identificación de brechas en los mecanismos de atención y coordinación, así como el intercambio con organizaciones de mujeres y feministas que durante años han reclamado una legislación integral.

Por su parte, Aracelis Villanueva destacó que la propuesta procura transformar la manera en que el Estado responde a las situaciones de violencia, mediante un sistema que articule a las instituciones responsables y evite que las mujeres tengan que relatar reiteradamente sus experiencias en distintas dependencias para recibir protección.

Mientras que Kinsberly Taveras valoró el trabajo desarrollado durante más de 20 años por organizaciones de mujeres, instituciones públicas y representantes del sistema de justicia para construir propuestas frente a la violencia de género.

Asimismo, Minou Tavárez Mirabal resaltó la importancia de actualizar la Ley 24-97 a partir de las experiencias acumuladas durante su aplicación, con el propósito de superar sus limitaciones y ofrecer herramientas efectivas para garantizar los derechos de las mujeres.

Tavárez Mirabal también valoró que la propuesta lleve el nombre de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, como una forma de vincular su legado con la defensa de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres.

Piden declarar de urgencia el proyecto

Durante la presentación del anteproyecto el 14 de octubre, se solicitó al Congreso Nacional declarar de urgencia la iniciativa, conformar una comisión bicameral especial para su estudio y armonización con el Código Penal, y procurar su aprobación definitiva en noviembre de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La propuesta fue impulsada mediante un proceso que contó con la participación del Ministerio de la Mujer y las instituciones que integran el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, entre ellas el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.

También incorporó aportes de organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos, además de los esfuerzos de las diputadas promotoras del paquete legislativo Déjala Ir.

La denominación Ley Mirabal honra la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, reconocidas por su lucha por los derechos de las mujeres y su resistencia frente a la violencia y la opresión.

Con el avance de su estudio en el Congreso Nacional, sus promotores buscan que la propuesta se convierta en un instrumento jurídico que permita fortalecer la coordinación estatal y establecer mecanismos más efectivos para prevenir y responder a las distintas formas de violencia contra las mujeres.