Unos en teteos y otros pasan “la de Caín” durante lluvias de este martes

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Los aguaceros registrados este martes en el Gran Santo Domingo dejaron a decenas de pasajeros varados durante horas, debido a los retrasos en el transporte público. Sin embargo, mientras unos luchaban por llegar a sus hogares, para otros, este lunes sirvió como “un día de fiesta” que aprovecharon para tomar alcohol y recrearse.
“Día de fiesta para nosotros hoy”. Así catalogaron residentes del Kilómetro 12 de la Carretera Sánchez este lunes cargado de lluvias. Mientras para muchos la jornada estuvo marcada por dificultades, para estos ciudadanos resultó un día de recreación.
Entre romo, cervezas, mesas de dominó y equipos de música pasaron los aguaceros, pasaron los aguaceros en este sector.
Ni siquiera la alerta amarilla emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para el Gran Santo Domingo, ante los efectos de la vaguada, les generó mayor preocupación. Pero a pocos metros del teteo, la realidad era otra.
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El ánimo era un tanto diferente entre pasajeros del transporte público, quienes reportaron retrasos para poder llegar a sus hogares. Autobuses que llegaban repletos a las paradas, vehículos con goteras y largos tapones fueron parte de los inconvenientes por los que se quejaron los pasajeros durante las lluvias.
CDN constató cómo algunos usuarios abordaban el transporte colectivo incluso en las puertas de los autobuses. Autobuses con ruta a San Cristóbal, Haina, Quita Sueño y Nigua, con tal de llegar a sus destinos.
Mientras algunos ciudadanos expresaban preocupación ante las condiciones meteorológicas pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) hasta este viernes. Otros continuaban disfrutando de una jornada que, para ellos, se convirtió en motivo de celebración.
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