El 80% de los diputados aspira a seguir en su curul cuatro años más, así como el 94% de los senadores

Santo Domingo, RD. -Al menos 40 legisladores de distintos partidos políticos no se repostularán a sus cargos electivos en los comicios del 2024 por aspirar a otras posiciones políticas; ceder su curul a otras nuevas figuras; por tener asuntos pendientes con la justicia; y otro por razones personales.

De los 40 legisladores que no se repostularan están dos senadores y 38 diputados. La mayoría de ellos del Partido Revolucionario Moderno, quien tiene una matrícula de 98 miembros en la Cámara Baja y 18 en la Alta.

Los senadores Eduardo Estrella e Iván Lorenzo, voceros en el Senado de Dominicanos por el Cambio y PLD, respectivamente, no están en la lista porque tienen casos excepcionales. Tanto Estrella como Lorenzo habían anunciado que no tenían la intención de volver a ser senadores. Sin embargo, trasciende que el representante de Santiago y ex presidente de la Cámara Alta se repostulará. También es un hecho que el senador por Elías Piña quiere seguir con una curul, pero representando al Distrito Nacional.

El Congreso Nacional tiene una matrícula de 222 legisladores, de ellos 190 diputados y 32 senadores. Por tal razón, 38 diputados son los que no aspiran a repetir al cargo y 152 buscan continuar, para un 80%. Asimismo, de los dos senadores que anunciaron no seguir en la Cámara Alta, 30 quieren repetir, es decir un 93.75%.

Mientras que los senadores de Fuerza del Pueblo Dionis Sánchez y Fraklin Rodríguez, de Pedernales y San Cristóbal, respectivamente, han anunciado no buscarán la reelección.

En tanto que Pedro Botello, representante de la Romana por el PRSC, que anunció sus aspiraciones a presidente de la República.

Finalmente, los dos con impedimento para ejercer son los diputados del PRM Miguel Gutiérrez, y Rosa Amalia Pilarte.