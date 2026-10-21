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Universidad APEC analiza el impacto de las pruebas pisa en la educación superior

El encuentro tuvo como objetivo analizar de manera integral los desafíos, alcances y repercusiones de los resultados de la evaluación internacional PISA en el sistema educativo dominicano, así como su estrecha relación con las demandas actuales del mercado laboral y la competitividad económica nacional.

Noemy Vicioso
Universidad APEC analiza el impacto de las pruebas pisa en la educación superior
Universidad APEC analiza el impacto de las pruebas pisa en la educación superior
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Santo Domingo, República Dominicana.- La Universidad APEC, a través de su Decanato de Investigación y su Centro de Desarrollo Social y Gobernanza, celebró la conferencia académica «PISA y el futuro de la República Dominicana, educación superior, empleo y desarrollo económico».

El encuentro tuvo como objetivo analizar de manera integral los desafíos, alcances y repercusiones de los resultados. Resultados de la evaluación internacional PISA en el sistema educativo dominicano. Así como su estrecha relación con las demandas actuales del mercado laboral y la competitividad económica nacional.

La actividad contó con un panel de destacados especialistas de los sectores público, privado y académico, integrado por: Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación; Zoraima Cuello, educadora y especialista en transformación digital y competitividad; Rafael Paz, especialista en gobernabilidad y gestión pública y Diómedes Christopher, académico, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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