Universidad APEC analiza el impacto de las pruebas pisa en la educación superior

Santo Domingo, República Dominicana.- La Universidad APEC, a través de su Decanato de Investigación y su Centro de Desarrollo Social y Gobernanza, celebró la conferencia académica «PISA y el futuro de la República Dominicana, educación superior, empleo y desarrollo económico».

El encuentro tuvo como objetivo analizar de manera integral los desafíos, alcances y repercusiones de los resultados. Resultados de la evaluación internacional PISA en el sistema educativo dominicano. Así como su estrecha relación con las demandas actuales del mercado laboral y la competitividad económica nacional.

La actividad contó con un panel de destacados especialistas de los sectores público, privado y académico, integrado por: Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación; Zoraima Cuello, educadora y especialista en transformación digital y competitividad; Rafael Paz, especialista en gobernabilidad y gestión pública y Diómedes Christopher, académico, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.