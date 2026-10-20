Unicef afirma tras la correción se esconden muchas formas de violencia

Santo Domingo, República Dominicana. – En República Dominicana persiste el castigo físico como práctica de crianza, aunque pocas familias lo consideren necesario.

La encuesta EN Hogar 2025 revela que solo el 12.1% de las madres y cuidadores dice que es necesario. En la práctica el 36.4 % de los niños de 1 a 2 años y el 49.5 % de los de 3 a 4 años lo disciplinan. Disciplinado con castigo físico, mientras que niños de 5 a 9 años, el 57.9 % recibió algún tipo de disciplina violenta.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) explica que esta contradicción se debe a normas sociales arraigadas que confunden autoridad con miedo y que normalizan la violencia como forma de corrección por lo que la entidad afirmó que el reto es demostrar desde la familia, la escuela y la comunidad que poner límites no requiere recurrir a la violencia.