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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llevará servicios especializados de salud sexual y reproductiva a mujeres, adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerables de Dajabón, mediante unidades móviles médicas del proyecto «Salud y Vida Segura».
La iniciativa busca facilitar el acceso a consultas y atenciones médicas en comunidades rurales y fronterizas, donde las dificultades de movilidad y las distancias geográficas representan obstáculos para recibir servicios de salud.
El proyecto es financiado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea e implementado por el UNFPA, junto con las organizaciones ejecutoras MUDHA y FUNCAR.
Como parte de esta iniciativa, se realizarán jornadas periódicas de atención médica para acercar los servicios especializados a las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para trasladarse a centros de salud.
Notas relacionadas
Unidades móviles ofrecerán consultas y pruebas médicas
Entre los servicios contemplados figuran consultas ginecológicas, consejería en salud sexual y reproductiva y orientación sobre métodos anticonceptivos.
Las unidades también estarán habilitadas para realizar tomas de muestras para pruebas de Papanicolaou, dirigidas a la prevención y detección oportuna de alteraciones en el cuello uterino.
Asimismo, ofrecerán atención prenatal a mujeres embarazadas, como parte de los servicios destinados al cuidado de la salud materna.
La asistencia incluirá la entrega de suplementos nutricionales y medicamentos esenciales, además de pruebas rápidas para detectar sífilis y VIH.
Atención en comunidades rurales y fronterizas
El desarrollo de estas jornadas permitirá acercar distintos servicios de salud a mujeres, adolescentes y jóvenes de localidades donde el acceso geográfico y las dificultades de transporte pueden limitar la búsqueda de atención médica.
A través del proyecto «Salud y Vida Segura», el UNFPA y las organizaciones participantes procuran ampliar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva en estas comunidades de la provincia fronteriza.
La iniciativa contempla visitas periódicas mediante las unidades móviles, con servicios de prevención, orientación y atención médica.
República Dominicana fortalece acciones para prevenir embarazos en adolescentes
La prevención de los embarazos en adolescentes forma parte de las acciones que impulsan organismos internacionales y autoridades dominicanas para mejorar el acceso de esta población a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en comunidades vulnerables.
En septiembre de 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unieron esfuerzos para abordar esta problemática mediante estrategias de prevención y atención dirigidas a adolescentes.
Durante el encuentro regional, representantes de organizaciones y autoridades nacionales destacaron tres aspectos fundamentales para prevenir los embarazos en adolescentes:
- Políticas públicas: fortalecer las iniciativas dirigidas a reducir estos casos.
- Educación sexual: ampliar la orientación y formación de los jóvenes.
- Servicios de salud: garantizar que las adolescentes reciban atención oportuna.
En ese contexto, la primera dama Raquel Arbaje informó que los embarazos en adolescentes disminuyeron un 26.58 % durante el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para reducir los riesgos asociados a los embarazos a temprana edad y mejorar las condiciones de salud de las adolescentes, una población que requiere atención y orientación especializada.
Cómo conectarla con la noticia principal: coloca este antecedente después de explicar que el UNFPA llevará unidades móviles a Dajabón. La transición puede ser:
«Estas jornadas se suman a los esfuerzos que desarrollan organismos internacionales y autoridades dominicanas para ampliar la atención en salud sexual y reproductiva y prevenir los embarazos en adolescentes».
Así, ambas publicaciones mantienen el mismo enfoque: prevención, acceso a servicios médicos y atención a poblaciones vulnerables.
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