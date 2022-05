Un capitán y tres policías investigados por muerte David de los Santos

SANTO DOMINGO.-Un capitán y otros tres policías están siendo investigados por el Ministerio Público por la muerte de David de los Santos, bajo los cargos de provocar y permitir que el joven fuera golpeado múltiples veces por otros tres investigados, ya identificados y que son civiles.

Contra estos el órgano acusador ha pedido a un tribunal que dicte orden de arresto, tras David estar bajo custodia de la Policía y fallecer a causa de diversos golpes que recibió en su cuerpo luego de estar recluido en el Destacamento Naco, adonde fue llevado por agentes policiales tras supuestamente tener un altercado con una persona en una plaza comercial.

Los agentes investigados, contra quienes el órgano acusador solicitó que se autorice su arresto por ser posibles cómplices del hecho, son el capitán Domingo A. Rodríguez; el segundo teniente Germán García de la Cruz; el raso San Manuel González García, y el cabo Alfonso Decena Hernández.

De acuerdo a las pesquisas que ha realizado el Ministerio Público, a las que elCaribe tuvo acceso, el pasado miércoles 27 de abril los también investigados Michel Pérez Ramos; Jean Carlos Martínez Peña y Santiago Mateo Victoriano, quienes son civiles y estaban ese día en el destacamento policial del Ensanche Naco, se confabularon para matar al joven David de los Santos, provocándole golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.

Presuntamente esta acción fue incitada por los agentes policiales antes mencionados, quienes supuestamente permitieron el suceso por lo que, según establece el órgano acusador, con su accionar y posterior omisión son cómplices del hecho.

Previamente a esto, el Ministerio Público había informado que investigaba el caso de David como una muerte de etiología médico legal homicida y el ministro de Interior y Policía fue enfático en decir que este proceso “será llevado hasta las últimas consecuencias (…) a fin de que a los responsables les caiga todo el peso de la Ley”.

Interior y Policía dice que adoptará medidas preventivas

Ayer, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció que a partir de este jueves dará a conocer importantes medidas para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse en el accionar de la Policía Nacional.

Al realizar una visita al destacamento policial del Ensanche Naco, donde supervisó las condiciones en que opera esa unidad; Vásquez Martínez “ratificó su compromiso contra la impunidad”.

Aseguró que la reforma policial es “indetenible” y que la sociedad dominicana “puede estar confiada” en que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para lograr la institución del orden que el pueblo quiere, “cercana y atenta a los requerimientos de la comunidad”.

“El proceso de reforma de Policía Nacional está en marcha, estamos dando los primeros pasos. En ninguna parte del mundo se puede hacer una reforma de una institución con 86 años de un día para otro”, dijo, al ser preguntado sobre el tema cuando se presentó al destacamento junto a varios funcionarios de la institución.

“Quiero que sepan que en este y otros casos actuaremos apegados a la verdad”, aseguró el funcionario.

Llaman a director Policía Nacional a dar explicaciones

Mientras que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados invitó al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then; a explicar las muertes de David de los Santos, como la de José Gregorio Custodio, en Ocoa, y Richard Báez en Santiago, quienes también fallecieron luego de ser detenidos por agentes policiales.

La información la ofreció ayer el presidente de la comisión, Carlos Sánchez. A su llegada al Congreso Nacional, el diputado peledeísta dijo que la comitiva a cargo solicitó la presencia de Then para el próximo lunes 9 de mayo a fin de que explique los citados incidentes.

“La ciudadanía está convulsionada, no solamente por el tema de estos jóvenes, tanto el de San José de Ocoa como el del Naco, sino por el propio incremento que ha tenido la inseguridad ciudadana en la República Dominicana”, indicó el congresista.

Además, el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Yván Lorenzo, sometió una resolución para que organismos descentralizados internacionales investiguen la violencia policial en el país.

Acelerar la reforma

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Servio Tulio Castaños Guzmán, pidió ayer al presidente Luis Abinader acelerar el proceso de reforma de la Policía Nacional.

Consciente de que un proceso de transformación de la Policía necesita que haya una depuración de parte de sus integrantes; dijo que hay agentes policiales que no reúnen el más mínimo perfil para ser miembro de esa entidad. “Esa es una institución que se ha separado de la ciudadanía; los dominicanos no creen en la Policía; entonces no hay forma de tú darle una respuesta efectiva al fenómeno de la criminalidad con una Policía separada de la sociedad”, sostuvo.

Castaños Guzmán explicó que una de las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo para la reforma policial fue que se hiciera una depuración a lo interno del cuerpo del orden.

Policía no tiene derecho a ejercer violencia

Ante los recientes abusos policiales, el expresidente Leonel Fernández exigió ayer a las autoridades que sean esclarecidos los casos en que fallecieron varios jóvenes tras ser detenidos por agentes policiales. “No se admite, ni se acepta, la muerte en manos de la Policía; de David de Los Santos, de Richard Báez, tampoco la muerte del joven de Ocoa, quien también murió a manos de la Policía; la Policía no tiene derecho a ejercer violencia, ni agresión contra nadie”, expresó el también presidente de la Fuerza del Pueblo. Indicó que esos jóvenes debieron ser protegidos por la Policía, no maltratados. “Aún privado de su libertad toda persona tiene derecho, nadie puede ser agredido físicamente”. El exmandatario añadió que “a nadie le se puede atropellar su dignidad”.

Leonel Fernández

No se admite, ni se acepta, la muerte en manos de la Policía (...) no tiene derecho a ejercer violencia, ni agresión contra nadie”.

Jesús Vásquez

En ninguna parte del mundo se puede hacer una reforma de una institución con 86 años de un día para otro”.

Por Rosmerys De León