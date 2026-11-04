UASD y Universidad Varona gradúan primeros doctores en Ciencias de la Educación

Santo Domingo, RD.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV), de Cuba, celebraron la graduación de 20 doctores en Ciencias de la Educación, correspondientes al programa de doble titulación coordinado por la Facultad de Ciencias de la Educación, con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

El acto de investidura se realizó en el salón del Consejo Universitario y estuvo encabezado por el rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David, junto a su homóloga, la doctora Milda Lesbia Díaz, rectora de la Universidad Varona de Cuba, y el maestro Rafael Santos Badía, ministro del MESCyT.

Paso gigante al desarrollo profesional

Durante su discurso central, el doctor Jorge Asjana David felicitó a los graduandos y destacó el valor estratégico de este logro académico. «Cuando uno habla de doctorado, está hablando de palabras mayores. Felicitamos a los nuevos doctores porque sabemos el paso gigante que dan en su desarrollo profesional y académico», expresó.

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La máxima autoridad uasdiana enfatizó que la institución no solo se expande hacia el exterior, sino que también fortalece su impacto en el territorio nacional. En ese sentido, señaló que el programa ha beneficiado a profesionales de distintas regiones del país, como el Sur, el Cibao Central, el Este y el Oeste, llevando la formación de máximo nivel al interior de la República Dominicana.

Nuevos doctores a orientar el conocimiento científico

Asimismo, el rector exhortó a los nuevos doctores a orientar el conocimiento científico hacia la solución de los problemas estructurales de la educación nacional y la conservación del medioambiente.

De su lado, la rectora de la Universidad Varona de Cuba, doctora Milda Lesbia Díaz, subrayó la dimensión histórica y cultural del acuerdo bilateral. «Hoy celebramos la voluntad de hacer de la educación un espacio de colaboración entre Cuba y la República Dominicana, una vía para el fortalecimiento de las históricas relaciones entre nuestros pueblos, que tienen en Martí y Gómez sus más genuinos representantes», expresó.

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Díaz instó a los nuevos doctores a poner la ciencia al servicio de las aulas y recordó que el doctorado reconoce una trayectoria de formación, pero no clausura el aprendizaje. Por el contrario, representa una distinción académica y, sobre todo, profundiza una obligación ética: producir conocimiento pertinente, someterlo al examen crítico y procurar que sus preguntas y hallazgos regresen a las aulas, acompañen a los docentes y contribuyan a mejorar las instituciones.

Graduación de los 20 doctores

De igual forma, la vicerrectora de Investigación y Postgrado, doctora Juana Encarnación, realizó una breve reseña histórica sobre la creación del programa doctoral, desde 2011 hasta su culminación con la graduación de los 20 doctores en Ciencias de la Educación.

Encarnación felicitó a los graduandos por su entrega, por ser los primeros en completar el programa y por cumplir con los requerimientos establecidos en el convenio y por los organismos institucionales. También reconoció su paciencia y los aprendizajes adquiridos durante el proceso, así como el trabajo de las coordinadoras, el personal docente e investigador y los servidores administrativos que hicieron posible su desarrollo.