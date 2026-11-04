UASD y Universidad Varona gradúan primeros doctores en Ciencias de la Educación

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV), de Cuba, celebraron la graduación de 20 doctores en Ciencias de la Educación, correspondientes al programa de doble titulación coordinado por la Facultad de Ciencias de la Educación, con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
El acto de investidura se realizó en el salón del Consejo Universitario y estuvo encabezado por el rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David, junto a su homóloga, la doctora Milda Lesbia Díaz, rectora de la Universidad Varona de Cuba, y el maestro Rafael Santos Badía, ministro del MESCyT.
Paso gigante al desarrollo profesional
Durante su discurso central, el doctor Jorge Asjana David felicitó a los graduandos y destacó el valor estratégico de este logro académico. «Cuando uno habla de doctorado, está hablando de palabras mayores. Felicitamos a los nuevos doctores porque sabemos el paso gigante que dan en su desarrollo profesional y académico», expresó.
La máxima autoridad uasdiana enfatizó que la institución no solo se expande hacia el exterior, sino que también fortalece su impacto en el territorio nacional. En ese sentido, señaló que el programa ha beneficiado a profesionales de distintas regiones del país, como el Sur, el Cibao Central, el Este y el Oeste, llevando la formación de máximo nivel al interior de la República Dominicana.
Nuevos doctores a orientar el conocimiento científico
Asimismo, el rector exhortó a los nuevos doctores a orientar el conocimiento científico hacia la solución de los problemas estructurales de la educación nacional y la conservación del medioambiente.
De su lado, la rectora de la Universidad Varona de Cuba, doctora Milda Lesbia Díaz, subrayó la dimensión histórica y cultural del acuerdo bilateral. «Hoy celebramos la voluntad de hacer de la educación un espacio de colaboración entre Cuba y la República Dominicana, una vía para el fortalecimiento de las históricas relaciones entre nuestros pueblos, que tienen en Martí y Gómez sus más genuinos representantes», expresó.
Díaz instó a los nuevos doctores a poner la ciencia al servicio de las aulas y recordó que el doctorado reconoce una trayectoria de formación, pero no clausura el aprendizaje. Por el contrario, representa una distinción académica y, sobre todo, profundiza una obligación ética: producir conocimiento pertinente, someterlo al examen crítico y procurar que sus preguntas y hallazgos regresen a las aulas, acompañen a los docentes y contribuyan a mejorar las instituciones.
Graduación de los 20 doctores
De igual forma, la vicerrectora de Investigación y Postgrado, doctora Juana Encarnación, realizó una breve reseña histórica sobre la creación del programa doctoral, desde 2011 hasta su culminación con la graduación de los 20 doctores en Ciencias de la Educación.
Encarnación felicitó a los graduandos por su entrega, por ser los primeros en completar el programa y por cumplir con los requerimientos establecidos en el convenio y por los organismos institucionales. También reconoció su paciencia y los aprendizajes adquiridos durante el proceso, así como el trabajo de las coordinadoras, el personal docente e investigador y los servidores administrativos que hicieron posible su desarrollo.
Notas relacionadas
Calidad de la formación postuniversitaria
«Desde la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado tenemos el compromiso de elevar la calidad de la formación postuniversitaria y desarrollar competencias investigativas en nuestros estudiantes de grado, especialidad, maestría y doctorado, para resolver o proponer soluciones a las problemáticas de sus contextos territoriales en las diferentes áreas del saber, ya que ellos y ellas son el relevo’, sostuvo la vicerrectora.
La doctora Altagracia Núñez Batista pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros graduandos, ocasión en la que reconoció el esfuerzo conjunto de los profesionales que concibieron y gestionaron la iniciativa desde 2011.
Apoyo constante de los docentes de ambas instituciones
Entre las personalidades que contribuyeron a su desarrollo mencionó a las doctoras Evarista Matías, Edita Frías, Lesley Mejía y Juana Encarnación, así como a los doctores Carlos Santiago y Francisco Ramírez. Núñez Batista también destacó el apoyo constante de los docentes de ambas instituciones, y ponderó la cercanía y el compromiso que demostraron con los graduandos durante todo el trayecto formativo.
El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), representantes diplomáticos, miembros del cuerpo docente y rectores de diversas instituciones de educación superior.
Te puede interesar
- UASD promueve la convivencia familiar y el deporte en el municipio de Guerra
- UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis
- Estudiantes de la FCS marcharán contra aumento de tesis en la UASD
- Director escuela vulnerable pide destinar a las aulas los millones de las habichuelas con dulce
- Vicealcaldesa imparte charlas sobre la Constitución en Los Alcarrizos