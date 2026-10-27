UASD suspende clases presenciales este martes por lluvias

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de las clases presenciales este martes 27 de octubre de 2026, debido a las fuertes lluvias que afectan distintas provincias de la República Dominicana.
La medida, establecida mediante la circular número 046-2026, firmada por el rector Jorge Asjana David. La misma contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde, como parte de las acciones preventivas.
¿Dónde suspendió la UASD las clases presenciales?
La suspensión de la docencia presencial abarca la sede central de la UASD, los centros universitarios del Gran Santo Domingo. Asimismo, los recintos y centros ubicados en las siguientes localidades:
- Barahona
- Azua
- Neyba
- San José de Ocoa
- San Cristóbal
- Baní
La universidad explicó que la decisión responde a las recomendaciones de su Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres y a los protocolos de prevención establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
Notas relacionadas
UASD continuará impartiendo clases virtuales
Pese a la suspensión de las actividades presenciales, la UASD informó que las clases de grado y posgrado continuarán de manera virtual en las localidades afectadas.
En ese sentido, instruyó a los docentes a utilizar las plataformas institucionales para garantizar la continuidad del calendario académico y evitar interrupciones en el proceso de enseñanza.
Medidas preventivas ante las lluvias
Las autoridades universitarias señalaron que la disposición busca proteger la seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo.
Asimismo, exhortaron a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a las informaciones difundidas a través de los canales oficiales de la institución.
Te puede interesar
- UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis
- Estudiantes de la FCS marcharán contra aumento de tesis en la UASD
- Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
- UASD y Universidad Varona gradúan primeros doctores en Ciencias de la Educación
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes