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UASD suspende clases presenciales este martes por lluvias

Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de las clases presenciales este martes 27 de octubre de 2026, debido a las fuertes lluvias que afectan distintas provincias de la República Dominicana. La medida, establecida mediante la circular número 046-2026, firmada por el rector Jorge Asjana David. La misma contempla […]

Alondra Arias
Jóvenes debaten sobre liderazgo político en la UASD
Jóvenes debaten sobre liderazgo político en la UASD
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Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de las clases presenciales este martes 27 de octubre de 2026, debido a las fuertes lluvias que afectan distintas provincias de la República Dominicana.

La medida, establecida mediante la circular número 046-2026, firmada por el rector Jorge Asjana David. La misma contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde, como parte de las acciones preventivas.

¿Dónde suspendió la UASD las clases presenciales?

La suspensión de la docencia presencial abarca la sede central de la UASD, los centros universitarios del Gran Santo Domingo. Asimismo, los recintos y centros ubicados en las siguientes localidades:

  • Barahona
  • Azua
  • Neyba
  • San José de Ocoa
  • San Cristóbal
  • Baní

La universidad explicó que la decisión responde a las recomendaciones de su Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres y a los protocolos de prevención establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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UASD continuará impartiendo clases virtuales

Pese a la suspensión de las actividades presenciales, la UASD informó que las clases de grado y posgrado continuarán de manera virtual en las localidades afectadas.

En ese sentido, instruyó a los docentes a utilizar las plataformas institucionales para garantizar la continuidad del calendario académico y evitar interrupciones en el proceso de enseñanza.

Medidas preventivas ante las lluvias

Las autoridades universitarias señalaron que la disposición busca proteger la seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo.

Asimismo, exhortaron a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a las informaciones difundidas a través de los canales oficiales de la institución.

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