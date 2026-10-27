UASD suspende clases presenciales este martes por lluvias

Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de las clases presenciales este martes 27 de octubre de 2026, debido a las fuertes lluvias que afectan distintas provincias de la República Dominicana.

La medida, establecida mediante la circular número 046-2026, firmada por el rector Jorge Asjana David. La misma contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde, como parte de las acciones preventivas.

¿Dónde suspendió la UASD las clases presenciales?

La suspensión de la docencia presencial abarca la sede central de la UASD, los centros universitarios del Gran Santo Domingo. Asimismo, los recintos y centros ubicados en las siguientes localidades:

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Barahona

Azua

Neyba

San José de Ocoa

San Cristóbal

Baní

La universidad explicó que la decisión responde a las recomendaciones de su Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres y a los protocolos de prevención establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).