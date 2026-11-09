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Santo Domingo, RD.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), encabezada por su rector, doctor Jorge Asjana David, reafirmó su compromiso con el bienestar comunitario mediante la realización de un encuentro deportivo y recreativo en el Liceo Experimental Marcos del Rosario Mendoza, ubicado en el municipio de Guerra, donde la academia cuenta con una extensión universitaria y un centro educativo experimental.

La actividad reunió a autoridades universitarias, residentes y familias de la comunidad, con el propósito de promover la salud, el bienestar social y la sana convivencia, a través de espacios de recreación y participación ciudadana.

Durante el encuentro, el rector Asjana David destacó la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan la unidad familiar y los vínculos entre la universidad y las comunidades. En ese sentido, ratificó el compromiso de su gestión con el fomento de la educación, la cultura, el deporte y el bienestar colectivo, como pilares del desarrollo integral de la sociedad dominicana.

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Asimismo, garantizó que el fortalecimiento de las extensiones universitarias y los liceos experimentales continuará siendo una prioridad de su gestión, debido a que estas unidades permiten ampliar la presencia de la UASD en las comunidades y mantener una vinculación directa con sus necesidades y aspiraciones.

De su lado, el director de la extensión de la UASD en Guerra, Rafael Iván Gómez, agradeció al rector por su respaldo y sus aportes a las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de las familias, así como al desarrollo educativo y social del municipio.

Como parte de la jornada, el doctor Asjana David recibió un reconocimiento por sus aportes a la educación superior y preuniversitaria, así como por su compromiso con el desarrollo educativo de Guerra y del país. La actividad reafirmó la vocación de servicio de la Primada de América y su responsabilidad de contribuir a comunidades más saludables y participativas.