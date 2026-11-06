UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) aclaró que la Facultad de Ciencias de la Salud no aprobó aumentar a RD$55,000 el derecho de tesis, como circuló en medios de comunicación y redes sociales.

La institución explicó que la resolución FCS 1334-26, del 2 de noviembre de 2026, establece un cambio en la cantidad de estudiantes por grupo de tesis de grado.

La disposición reduce de tres a dos el máximo de integrantes por equipo. Sin embargo, no modifica el costo del derecho de tesis.

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El decano de la facultad, Ángel Nadal, explicó que la medida busca mejorar el funcionamiento de la Unidad de Tesis. También procura facilitar la coordinación, supervisión y seguimiento de las investigaciones.

Según Nadal, estos cambios forman parte de los esfuerzos para avanzar en la acreditación nacional e internacional de las carreras que ofrece esa unidad académica.

No obstante, el Consejo Directivo decidió aplazar la aplicación del nuevo límite hasta 2027. La decisión quedó establecida en la resolución FCS 1434-2026, aprobada este jueves 5 de noviembre.

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La universidad indicó que el aplazamiento permitirá a los estudiantes organizar sus equipos y planificar sus investigaciones con más tiempo.

Finalmente, la UASD exhortó a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación a consultar sus canales oficiales. La institución pidió evitar la difusión de informaciones que no estén respaldadas por sus documentos.