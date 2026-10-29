TSE reserva fallo sobre dirección municipal del PRM en Sabana Iglesia

Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado una acción incoada en reclamo de la designación de los miembros de la Dirección Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Sabana Iglesia; correspondiente al expediente núm. TSE-01-0024-2026.

El Pleno del TSE, integrado por la magistrada suplente del presidente, Lourdes Teresa Salazar, y los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán, acogió la solicitud de exclusión de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, otorgó a las partes un plazo de 15 días para depositar escritos ampliatorios de conclusiones, así como cualquier otra documentación que consideren pertinente.

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El Tribunal también requirió al PRM depositar una copia de sus estatutos internos, debidamente certificada por la Junta Central Electoral (JCE).