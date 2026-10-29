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TSE reserva fallo sobre dirección municipal del PRM en Sabana Iglesia

Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado una acción incoada en reclamo de la designación de los miembros de la Dirección Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Sabana Iglesia; correspondiente al expediente núm. TSE-01-0024-2026. El Pleno del TSE, integrado por la magistrada suplente […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El Tribunal Superior Electoral (TSE)
El Tribunal Superior Electoral (TSE)
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Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado una acción incoada en reclamo de la designación de los miembros de la Dirección Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Sabana Iglesia; correspondiente al expediente núm. TSE-01-0024-2026.

El Pleno del TSE, integrado por la magistrada suplente del presidente, Lourdes Teresa Salazar, y los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán, acogió la solicitud de exclusión de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, otorgó a las partes un plazo de 15 días para depositar escritos ampliatorios de conclusiones, así como cualquier otra documentación que consideren pertinente.

El Tribunal también requirió al PRM depositar una copia de sus estatutos internos, debidamente certificada por la Junta Central Electoral (JCE).

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Con relación a los medios de inadmisión planteados por las partes, el Pleno decidió acumularlos para fallarlos conjuntamente con el fondo del proceso. En consecuencia, la acción quedó en estado de fallo reservado, a partir del vencimiento del plazo de 15 días, concedido para el depósito de los documentos correspondientes.

En el rol único de este jueves figuran como recurrentes Lenny Altagracia Vargas Plasencia, Andrés Mane de la Rosa, Santiago Felipe Rodríguez, Deiby Reyes, Lorenzo Fernández Díaz y Ambiorix Antonio Tineo. También Elizabeth Lisaura Tineo Canela, Lorenza Agustina Canela, José Gilberto Gutiérrez, Expedito Mane de la Rosa, Rauel Aneudy Díaz, Freddy Núñez, Baldina Altagracia de la Rosa, Ramón Antonio Rodríguez, Gerónimo Confesor de León, José Miguel Quezada, Yanfer Miguel Quezada, Yolanda Mercedes Rodríguez, Rafiel José Quezada, Pelagio de Jesús y Aureliano Alonzo.

Como partes recurridas figuran el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI).

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