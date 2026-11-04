Comunidad haitiana pide integrar tropas salvadoreñas a misión contra pandillas

La presencia de militares salvadoreños en Haití genera nuevas reacciones. Esto ocurre luego de que Naciones Unidas aclarara que la mayoría de esos efectivos no pertenece a la fuerza multinacional autorizada por ese organismo.

Representantes de la comunidad haitiana en República Dominicana proponen integrar las tropas a la Fuerza de Supresión de Pandillas. También consideran necesario coordinar sus operaciones con las demás unidades desplegadas en Haití.

El ex cónsul haitiano Edwin Paraison y el coordinador de la Asociación Haitiana de Jóvenes Conscientes, Alan Cadet, plantearon esta posición. Ambos consideran que el presidente Nayib Bukele debe explicar los objetivos de la misión. Además, entienden que debe coordinar las acciones con las fuerzas que combaten a las bandas armadas.

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Desde el Congreso Nacional también surgieron reacciones. Legisladores respaldaron la participación internacional para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa Haití.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María Mercedes Ortiz, llamaron a sumar esfuerzos. Ambos consideran necesario contribuir a una solución para el vecino país.

Bukele defiende presencia de militares en Haití

El presidente Nayib Bukele sostiene que los militares salvadoreños están en Haití para combatir a las pandillas. También señala que buscan enfrentar el tráfico de armas y drogas.

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Inicialmente, se informó que los efectivos habían sido enviados para colaborar en la búsqueda de cuatro técnicos desaparecidos.

La aclaración de Naciones Unidas reabrió el debate sobre el alcance de esa misión. También plantea interrogantes sobre cómo se coordinarán las tropas con las fuerzas que operan en Haití.