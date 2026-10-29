Tribunal decidirá este jueves el futuro judicial de Wander Franco

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata dará a conocer este jueves 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, su decisión sobre los recursos de apelación presentados contra la sentencia que declaró penalmente responsable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.

La audiencia se aplazó para que el tribunal responda a los recursos interpuestos por las partes, incluido el del Ministerio Público, que solicita una condena de cinco años de prisión para el jugador.

El órgano acusador procura que se revoque el perdón judicial concedido a Franco en la sentencia recurrida, al considerar que hubo una incorrecta aplicación de la ley.

Publicidad

Antecedentes del caso

El recurso de apelación que conoce la Corte corresponde al segundo juicio celebrado contra Wander Franco, luego de que la sentencia del primer proceso fuera anulada y se ordenara la celebración de un nuevo juicio.

Franco lo declararon culpable inicialmente en junio de 2025 y recibió una sentencia suspendida de dos años. Ambas partes apelaron el fallo y se llevó a cabo un nuevo juicio. Un panel de tres jueces volvió a declarar a Franco penalmente responsable, pero le otorgó un indulto judicial. Asi mismo declarando que también era una «víctima material, pero no legal» en el caso, según The Associated Press.

La madre de la menor inicialmente la condenaron por trata de personas, lo que resultó en una sentencia de 10 años de prisión. Dicha sentencia se apeló, pero los jueces volvieron a declarar a la madre culpable de trata de personas el lunes. Además le impusieron nuevamente una sentencia de 10 años.