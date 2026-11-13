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El anuncio del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta el próximo 7 de enero genera expectativas positivas en el sector transporte, que considera que la medida contribuye a mantener la estabilidad de los costos operativos.

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figueroa, respaldó la disposición, al entender que ofrece mayor certidumbre a los operadores del transporte público durante las próximas semanas.

La medida establece que los precios de los carburantes permanecerán sin variación, siempre que el subsidio destinado a sostenerlos no supere los 1,500 millones de pesos.

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Subsidio y estabilidad de las tarifas

En ese sentido, el dirigente transportista considera que mantener estables los precios de los combustibles también puede contribuir a evitar incrementos en las tarifas del transporte público.

Esto debido a que la estabilidad en el costo de los carburantes reduce la posibilidad de que los operadores tengan que trasladar eventuales aumentos en sus gastos a los usuarios del servicio.

La disposición del Gobierno representa, además, un factor de previsibilidad para el sector transporte, cuyos costos operativos están vinculados al comportamiento de los precios de los combustibles.

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El incremento en el precio de la gasolina impacta el gasto de los conductores.

Antecedentes de los aumentos

El pasado 6 de noviembre, el Gobierno anunció nuevos aumentos en los precios de algunos combustibles, que entraron en vigencia a partir del sábado 7 de noviembre y se mantuvieron hasta el viernes 13 de ese mes.

De acuerdo con la información publicada por CDN, los incrementos fueron de cuatro pesos por galón para la gasolina premium y el gasoil óptimo, mientras que otros combustibles conservaron sus precios.

Los precios establecidos para ese período fueron los siguientes:

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Gasolina premium: RD$362.10 por galón.

Gasolina regular: RD$317.50 por galón.

Gasoil regular: RD$270.80 por galón.

Gasoil óptimo: RD$322.10 por galón.

Gas licuado de petróleo (GLP): RD$135.20 por galón.

Para esa semana, las autoridades dispusieron un subsidio de RD$1,139.1 millones con el propósito de evitar mayores incrementos en los precios de los combustibles de consumo nacional.

Este comportamiento de los carburantes representa una preocupación para los transportistas, debido a que cualquier variación en sus costos puede repercutir en los gastos necesarios para mantener sus operaciones.

Expectativas del sector

Ante este panorama, la decisión de mantener los precios congelados hasta enero genera expectativas en los operadores del transporte público, que esperan beneficiarse de la estabilidad de los carburantes durante el cierre de año y el inicio de 2027.

El presidente de la CNTU considera que evitar nuevas variaciones permitiría a los transportistas mantener sus costos bajo mayor control y reducir la presión económica que podría derivar en ajustes de las tarifas que pagan los pasajeros.

No obstante, la continuidad de esta disposición estará sujeta al límite de RD$1,500 millones semanales establecido por el Gobierno para el subsidio de los combustibles.

De esta manera, el sector transporte respalda la iniciativa gubernamental y considera que mantener los precios sin variación contribuiría a preservar la estabilidad del servicio y evitar que los usuarios tengan que asumir nuevos incrementos en sus desplazamientos.