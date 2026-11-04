Henry Molina y Justiniano Montero inician transición en la Suprema

El presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y el recién electo titular del tribunal, Justiniano Montero Montero, iniciaron el proceso de transición institucional.

Durante una reunión, ambos magistrados abordaron la situación actual del Poder Judicial, así como los principales retos y desafíos que enfrenta la institución.

El encuentro busca facilitar un relevo ordenado y coordinado entre las autoridades salientes y entrantes. También procura garantizar la continuidad de los servicios judiciales y administrativos durante el cambio de gestión.

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Montero fue elegido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el pasado 2 de noviembre. En esa misma sesión, el organismo designó a seis nuevos jueces para integrar la Suprema Corte de Justicia.

El magistrado forma parte del máximo tribunal desde abril de 2019 y se desempeñaba como presidente de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Su elección como presidente representa la designación de un juez de carrera al frente de la Suprema Corte, tras una trayectoria desarrollada dentro del sistema judicial dominicano.

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La juramentación de Montero y de los nuevos integrantes del tribunal está prevista para el martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional. Posteriormente, se realizará el acto de traspaso de mando en la sede de la Suprema Corte de Justicia.