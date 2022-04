Trabajos periodísticos que han cambiado la vida de familias de Azua

A propósito de conmemorarse el Día Nacional del Periodista, resaltamos que CDN37 ha impactado de manera positiva la provincia de Azua, donde más de 10 familias que vivían en extrema pobreza hoy tienen una vivienda digna a través de reportajes presentados por nuestro corresponsal Marcos Lorenzo.

A nivel de la provincia se han logrado quince viviendas. Entre las que se encuentra la de doña Nidia, una señora que residía en una montaña del distrito municipal Monte Bonito. Allí tenía toda una vida acompañada de su hija con una condición especial.

También en comunidad La Bombita del municipio cabecera de Azua, una pareja de ancianos se mojaba cuando llovía, situación que quedó en el pasado. Dicen sentirse aparecidos con el equipo de CDN.

Además, en el sector Ansonia, la señora María Jiménez, vivía en una pequeña casa que parecía criadero de ratón, pero su vida cambió para bien, cuando CDN publicó la historia.

“Me siento bien de verdad. Me acuesto y no hay ningún problema, porque si está lloviendo yo estoy tranquilita porque no me estoy mojando”, dice Jiménez.

Mientras que, en el municipio de Sabana Yegua, un niño huérfano de madre y cuyo padre se encuentra en prisión, edificó su vivienda encima de un árbol, ya que no tenía donde vivir.

CDN37 se llena de júbilo al dar a conocer las historias de familias de escasos recursos que necesitan de ayuda, y que a través de nuestras cámaras reciben ese auxilio que tanto imploraron.

Por: Marcos Lorenzo