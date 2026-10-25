Bancas de lotería tienen 30 días para cumplir con derechos laborales

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El Ministerio de Trabajo otorgó un plazo de 30 días calendario a los propietarios y operadores de bancas de lotería y apuestas para adecuar sus establecimientos y cumplir las disposiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo, así como las obligaciones relacionadas con la Seguridad Social.
La disposición, suscrita por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, contempla un período de orientación y adecuación voluntaria. Tras este tiempo, se intensificarán los operativos nacionales de inspección para verificar el cumplimiento de la legislación vigente.
La institución expresó preocupación por las condiciones en que funcionan numerosas bancas, instaladas en pequeñas casetas. Estas, en muchos casos, carecen de instalaciones sanitarias, pese a que sus trabajadores deben permanecer allí durante jornadas prolongadas.
Según el Ministerio, el sector ocupa aproximadamente a 200,000 trabajadores en más de 110,000 bancas, de los cuales casi la totalidad son mujeres. Por ello, consideró necesario garantizar espacios de trabajo dignos, seguros y compatibles con la protección de la salud.
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Qué condiciones deberán cumplir las bancas
Entre los aspectos que serán objeto de inspección figuran la disponibilidad de baños adecuados y accesibles, asientos ergonómicos y ventilación. De igual forma, iluminación, agua potable y condiciones apropiadas de limpieza e higiene.
También se verificará la disponibilidad de botiquines de primeros auxilios y extintores, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los riesgos de cada establecimiento.
Los inspectores comprobarán, además, el pago del salario mínimo correspondiente, el cumplimiento de las jornadas laborales y los períodos de descanso, así como el registro y la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.
El Ministerio recordó que el tamaño reducido de una caseta o la informalidad de un establecimiento no eximen a sus responsables de cumplir las obligaciones laborales ni justifican condiciones que pongan en riesgo la salud y la dignidad de los empleados.
Inspecciones se intensificarán tras el plazo
Durante los 30 días de orientación, los propietarios y operadores podrán revisar sus establecimientos y corregir las deficiencias existentes. Sin embargo, el Ministerio aclaró que este período no suspende las obligaciones legales ni limita sus facultades de inspección, especialmente cuando existan riesgos para la salud o la seguridad de los trabajadores.
El organismo recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de los trabajadores a desempeñar sus funciones en condiciones que protejan su seguridad, salud e integridad.
Asimismo, exhortó a los propietarios y operadores a garantizar el pago de los salarios establecidos por ley. Además, adecuar sus espacios y formalizar las relaciones laborales que correspondan.
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