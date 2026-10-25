Bancas de lotería tienen 30 días para cumplir con derechos laborales

Qué condiciones deberán cumplir las bancas

Entre los aspectos que serán objeto de inspección figuran la disponibilidad de baños adecuados y accesibles, asientos ergonómicos y ventilación. De igual forma, iluminación, agua potable y condiciones apropiadas de limpieza e higiene.

También se verificará la disponibilidad de botiquines de primeros auxilios y extintores, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los riesgos de cada establecimiento.

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Los inspectores comprobarán, además, el pago del salario mínimo correspondiente, el cumplimiento de las jornadas laborales y los períodos de descanso, así como el registro y la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.

El Ministerio recordó que el tamaño reducido de una caseta o la informalidad de un establecimiento no eximen a sus responsables de cumplir las obligaciones laborales ni justifican condiciones que pongan en riesgo la salud y la dignidad de los empleados.

Inspecciones se intensificarán tras el plazo

Durante los 30 días de orientación, los propietarios y operadores podrán revisar sus establecimientos y corregir las deficiencias existentes. Sin embargo, el Ministerio aclaró que este período no suspende las obligaciones legales ni limita sus facultades de inspección, especialmente cuando existan riesgos para la salud o la seguridad de los trabajadores.

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El organismo recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de los trabajadores a desempeñar sus funciones en condiciones que protejan su seguridad, salud e integridad.

Asimismo, exhortó a los propietarios y operadores a garantizar el pago de los salarios establecidos por ley. Además, adecuar sus espacios y formalizar las relaciones laborales que correspondan.