Toxic Crow estalla por caso con Edeeste: “El robo lo hacen ustedes»

Santo Domingo, República Dominicana.– El artista urbano Toxic Crow arremetió contra la Fiscalía Especializada para la Persecución de los Fraudes Eléctricos (PGASE), al cuestionar las pruebas de la acusación que enfrenta por un presunto fraude eléctrico valorado en RD$1.6 millones.

A su salida del tribunal, junto a su abogado Andrés Toribio, el intérprete aseguró que no estuvo presente cuando retiraron el medidor eléctrico. Denunció que la Fiscalía estaría utilizando los procesos por supuesto fraude como mecanismo de «cobro compulsivo».

De su lado, Toribio señaló presuntas contradicciones entre el Ministerio Público y EDEESTE sobre el expediente y cuestionó los aplazamientos de las audiencias.

Publicidad

«Yo hablo para el pueblo, para que el pueblo me entienda», expresó Toxic Crow, quien advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

El Ministerio Público acusa al artista y a otros implicados de presuntamente sustraer 184,088 kilovatios-hora de electricidad, equivalentes a RD$1,691,768.72. La defensa rechaza los señalamientos.