 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Toxic Crow estalla por caso con Edeeste: “El robo lo hacen ustedes»

Al ser entrevistado a su salida del tribunal, junto a su abogado Andrés Toribio, el intérprete aseguró que no estuvo presente cuando retiraron el medidor eléctrico y denunció que la Fiscalía estaría utilizando los procesos por supuesto fraude como mecanismo de «cobro compulsivo».

Noemy Vicioso
Toxic Crow estalla por caso de fraude eléctrico: “El robo lo hacen ustedes"
Toxic Crow estalla por caso de fraude eléctrico: “El robo lo hacen ustedes»
¿Quieres resumir esta noticia?

Santo Domingo, República Dominicana.– El artista urbano Toxic Crow arremetió contra la Fiscalía Especializada para la Persecución de los Fraudes Eléctricos (PGASE), al cuestionar las pruebas de la acusación que enfrenta por un presunto fraude eléctrico valorado en RD$1.6 millones.

A su salida del tribunal, junto a su abogado Andrés Toribio, el intérprete aseguró que no estuvo presente cuando retiraron el medidor eléctrico. Denunció que la Fiscalía estaría utilizando los procesos por supuesto fraude como mecanismo de «cobro compulsivo».

De su lado, Toribio señaló presuntas contradicciones entre el Ministerio Público y EDEESTE sobre el expediente y cuestionó los aplazamientos de las audiencias.

«Yo hablo para el pueblo, para que el pueblo me entienda», expresó Toxic Crow, quien advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

El Ministerio Público acusa al artista y a otros implicados de presuntamente sustraer 184,088 kilovatios-hora de electricidad, equivalentes a RD$1,691,768.72. La defensa rechaza los señalamientos.

Notas relacionadas:

Te puede interesar

  1. EntretenimientoAccidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
  2. Entretenimiento¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
  3. EntretenimientoMagalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
  4. EntretenimientoMaluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027
  5. EntretenimientoFallece Harold Greene, veterano presentador de noticias de Los Ángeles
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:RoboEdeesteFraude EléctricoToxi Crowdestacada5
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS