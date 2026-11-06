Toronja y medicamentos: una combinación que puede poner en riesgo la salud

La toronja, conocida también como pomelo, es una fruta cítrica reconocida por su contenido de vitamina C, fibra y antioxidantes. Sin embargo, consumirla junto con determinados medicamentos puede modificar la forma en que el organismo los procesa y provocar que sus efectos aumenten o disminuyan.

Aunque forma parte de una alimentación saludable, esta fruta contiene sustancias naturales capaces de interferir con enzimas y proteínas que participan en la absorción y eliminación de algunos fármacos. Esta interacción puede elevar la concentración de ciertos medicamentos en la sangre y aumentar el riesgo de efectos adversos.

El fenómeno está documentado científicamente y representa una precaución importante para las personas que reciben tratamientos para controlar el colesterol, la presión arterial, enfermedades cardiovasculares y otras afecciones.

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¿Qué ocurre en el organismo cuando se consume toronja?

La interacción se produce principalmente por unas sustancias llamadas furanocumarinas, presentes de forma natural en la toronja. Entre ellas se encuentran la bergamotina y la 6′,7′-dihidroxibergamotina.

Estos compuestos pueden bloquear la actividad de una enzima intestinal conocida como CYP3A4, perteneciente al sistema de enzimas citocromo P450.

Esta enzima participa en el metabolismo de numerosos medicamentos. En condiciones normales, ayuda a descomponer parte de los fármacos antes de que lleguen al torrente sanguíneo.

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Cuando una persona consume toronja, las furanocumarinas pueden inhibir esta enzima y permitir que una cantidad mayor del medicamento pase a la sangre. Como consecuencia, el organismo puede recibir una dosis efectiva superior a la prevista, aunque la persona haya tomado exactamente la cantidad indicada por su médico.

Un estudio publicado en la revista científica Clinical Pharmacology & Therapeutics documentó que el consumo de jugo de toronja produjo una reducción del 47 % de la enzima CYP3A4 intestinal en un voluntario sano, cuatro horas después de ingerirlo.