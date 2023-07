Tito Castillo jura ante su madre y sus hijos que trabajará con transparencia si gana Alcaldía de Hato Mayor

Santo Domingo, RD – El aspirante a la Alcaldía de Hato Mayor, Tito Castillo, hizo un juramento frente a su madre, esposa e hijos, comprometiéndose a trabajar con transparencia en caso de ser elegido como alcalde de esa ciudad.

Durante un emocionante evento, Tito Castillo convocó a su madre al escenario y, junto a sus hijos y esposa, hizo la promesa de administrar cada centavo con transparencia si llega a ocupar el cargo de alcalde en Hato Mayor del Rey.

El aspirante, visiblemente conmovido, declaró: «Hago este juramento delante de mi madre, porque no puedo fallarle. Ella nunca me ha fallado y por eso no le fallaré a ella. Lo único que siempre me ha pedido es que haga las cosas con transparencia y siga el buen camino».

Asimismo, enfatizó su compromiso de gestionar los recursos del Ayuntamiento con total transparencia, para que todos los ciudadanos puedan verificarlo.

El licenciado José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, elogió las cualidades y atributos de Tito Castillo como aspirante a alcalde. El respaldo de figuras importantes en el ámbito político respalda la candidatura de Castillo. Además, refuerza su compromiso con la transparencia y la honestidad en el ejercicio de su cargo.

Tito Castillo hizo estas declaraciones tras el lanzamiento de su precandidatura a la Alcaldía de Hato Mayor. Su promesa de trabajar con transparencia y honrar la confianza de los ciudadanos se presenta como uno de los principales pilares de su campaña política.

El evento concluyó con un fuerte respaldo por parte de los asistentes a diputados, regidores por esa demarcación. Expresaron su confianza en la integridad y capacidad de Tito Castillo para liderar el Ayuntamiento de Hato Mayor y trabajar por el progreso de la ciudad.

Por Honatan Caraballo