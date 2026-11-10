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La Policía Nacional busca a tres hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un hombre y de herir a otro durante un conflicto ocurrido la mañana de este lunes en la calle Primera del barrio Puerto Rico, en Los Mina.

La víctima fue identificada como Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, quien falleció a causa de una herida de bala en el costado izquierdo. En el mismo hecho resultó herido Francis Enmanuel Acevedo Espinal, de 32 años, quien recibió impactos de bala en el rostro y el cuello.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, mientras ambos se encontraban en una fiesta clandestina conocida como «teteo». En el lugar se habría originado una discusión por supuestos problemas personales que terminó en un enfrentamiento a tiros.

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Sospechosos e investigación

Entre los señalados por el hecho figuran tres hombres identificados por los apodos de «El Gipi», «El Flaco» y «Yostin», quienes presuntamente participaron en la agresión.

En la escena, los agentes recolectaron varios casquillos calibre 9 milímetros como parte de las evidencias. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene las investigaciones y activa la búsqueda de los sospechosos para ponerlos a disposición del Ministerio Público.