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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) infomó que durante las últimas horas de la madrugada, ocurrieron chubascos dispersos y tronadas aisladas sobre sectores de Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán durante las primeras horas de la mañana.

En la tarde y la noche, la actividad de lluvias aumentará ligeramente, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones afectarán localidades del suroeste, sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: chubascos pasajeros durante las primeras horas de la mañana.

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Santo Domingo Norte: chubascos dispersos durante las horas matutinas.

Santo Domingo Oeste: chubascos pasajeros durante las primeras horas de la mañana.

Santo Domingo Este: chubascos pasajeros durante las primeras horas de la mañana.

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Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 31 °C y 33 °C.

Prónostico de los próximos días

Mañana viernes,aumentará la humedad favoreciendo lluvias débiles a moderadas y aisladas desde la madrugada, principalmente sobre Pedernales, Barahona, Bahoruco, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Algunas de estas precipitaciones podrían persistir durante las horas de la mañana.

En la tarde, se prevén aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre Azua, Barahona, Pedernales y zonas cercanas.

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Durante el fin de semana, la vaguada mantendrá condiciones favorables para las lluvias sobre el país. Se prevén precipitaciones desde la madrugada y durante el día, que podrían ser moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Elías Piña e Independencia.