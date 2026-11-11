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La terapeuta Angie Fernández advirtió sobre la normalización de las conductas delictivas entre algunos jóvenes y la tendencia de sus familiares a justificarlas, incluso cuando reconocen que han cometido delitos.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos, de Julissa Céspedes, la especialista del Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica explicó que esta situación trasciende el ámbito individual y responde a factores sociales, familiares y económicos.

Fernández sostuvo que algunas familias anteponen la lealtad hacia sus integrantes a la responsabilidad de reconocer y cuestionar sus acciones.

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«Como es parte de mi familia, es parte de mi tribu, yo justifico los hechos y pongo por delante de los hechos cometidos esa lealtad y esa protección que yo tengo que darle a mi familiar», explicó.

La terapeuta agregó que, en ocasiones, los familiares conocen la gravedad de las acciones, pero prefieren justificarlas para evitar el dolor que implica reconocerlas.

La delincuencia como conducta normalizada

La especialista consideró preocupante que algunas familias minimicen determinadas actividades delictivas porque no involucran armas de fuego o asesinatos.

Durante la conversación, Julissa Céspedes planteó ejemplos de familiares que defienden a jóvenes señalados por cometer atracos, vender drogas o portar armas blancas, bajo argumentos como que «él atracaba, pero no era con pistola».

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Fernández respondió que estas justificaciones reflejan una distorsión de los valores y del respeto hacia los demás.

«Hay una normalización de los actos delictivos, pero también hay una distorsión de los valores y de lo que realmente es el respeto al otro ser humano», afirmó.

La terapeuta advirtió que la participación temprana en actividades delictivas puede exponer a los adolescentes a una trayectoria de mayor violencia.

Factores que influyen en la conducta familiar

Fernández identificó varios elementos que pueden contribuir a que los familiares justifiquen o toleren las actividades ilegales de jóvenes:

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Lealtad familiar: algunos parientes protegen al integrante involucrado en delitos y justifican sus acciones.

Vulnerabilidad socioeconómica: las necesidades económicas pueden llevar a priorizar los ingresos inmediatos sin cuestionar su procedencia.

Pérdida de valores y límites: la falta de orientación sobre el respeto a los demás y las consecuencias de los actos favorece estas conductas.

Falta de planificación: algunas familias se concentran en resolver las necesidades del día a día, sin considerar las consecuencias futuras.

La especialista aclaró que la vulnerabilidad económica no debe utilizarse para generalizar el comportamiento de todas las familias de bajos ingresos.

También señaló que estas situaciones pueden presentarse en distintos entornos sociales, aunque las expresiones y justificaciones varíen.

Advierte sobre la falta de orientación y supervisión

La psicóloga también relacionó esta problemática con la falta de orientación durante la crianza y la maternidad o paternidad a edades tempranas.

Explicó que algunos padres adolescentes todavía no cuentan con las herramientas necesarias para establecer límites, desarrollar planes de vida y transmitir esos valores a sus hijos.

«Esa madre o ese padre jovencito no tiene eso claro. Y, por supuesto, no va a enseñarle al niño o a la niña que tenga a tener una conciencia de eso», expresó.

Fernández consideró necesario fortalecer la educación y la intervención institucional en las comunidades más vulnerables.

Propone fortalecer la educación y el régimen de consecuencias

Como parte de las medidas para enfrentar esta realidad, la terapeuta planteó una mayor participación del Estado, las empresas privadas, las organizaciones sociales y las comunidades.

Asimismo, señaló que se debe reforzar el trabajo educativo y mantener las acciones de las autoridades frente a los delitos.

A su juicio, el régimen de consecuencias todavía presenta debilidades y necesita aplicarse con mayor constancia.

«El régimen de consecuencias ha sido muy precario aún. Y hemos calado a niveles tan altos que las consecuencias deben ser mucho más constantes y mucho más severas», sostuvo.

La especialista insistió en que la responsabilidad de establecer límites también comienza en el hogar, donde los adultos deben orientar a los menores y evitar justificar las conductas delictivas.