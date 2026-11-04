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Temblor de magnitud 4.5 y una réplica sacuden zona al norte de Miches

Un temblor de magnitud 4.5 se registró la tarde de este miércoles a 104 kilómetros al este de Miches, en el océano Atlántico, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros. Ocurrió […]

Oliver Mata
Queiroz Portorreal indicó que han recibido reportes de que el temblor fue sentido en varias localidades.
Queiroz Portorreal indicó que han recibido reportes de que el temblor fue sentido en varias localidades.
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Un temblor de magnitud 4.5 se registró la tarde de este miércoles a 104 kilómetros al este de Miches, en el océano Atlántico, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros. Ocurrió en las coordenadas 19.780 de latitud y -68.08 de longitud.

Queiroz Portorreal, analista de datos sísmicos, informó que a la 1:10 de la tarde se produjo una réplica de magnitud 2.4 en la misma zona.

Portorreal indicó que han recibido reportes de que el temblor se sintió en varias localidades.

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