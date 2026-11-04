Temblor de magnitud 4.5 y una réplica sacuden zona al norte de Miches

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Un temblor de magnitud 4.5 se registró la tarde de este miércoles a 104 kilómetros al este de Miches, en el océano Atlántico, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros. Ocurrió en las coordenadas 19.780 de latitud y -68.08 de longitud.
Queiroz Portorreal, analista de datos sísmicos, informó que a la 1:10 de la tarde se produjo una réplica de magnitud 2.4 en la misma zona.
Portorreal indicó que han recibido reportes de que el temblor se sintió en varias localidades.
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