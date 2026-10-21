¿Te está enfermando el trabajo? Podrías recibir dinero por eso

Santo Domingo, República Dominicana. – ¿El estrés del trabajo te está pasando factura? Una nueva disposición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) abre la puerta al reconocimiento de enfermedades mentales vinculadas con el entorno laboral, entre ellas los cuadros depresivos y el síndrome de agotamiento o burnout.

La entidad presentó el 20 de octubre de 2026 un nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales, establecido mediante la Resolución Administrativa 00270-26, que incorpora afecciones relacionadas con factores psicosociales en la cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

La medida también contempla trastornos no orgánicos del sueño, en una actualización que busca adaptar la protección laboral a los riesgos que enfrentan los trabajadores en la actualidad.

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¿Quiénes podrían recibir dinero?

La inclusión de estas enfermedades puede permitir que los trabajadores afectados accedan a prestaciones médicas y económicas cuando se determine que su condición está relacionada con las actividades o condiciones de su empleo.

Esto no significa que cualquier persona con depresión, estrés o cansancio tenga derecho automático a recibir dinero. Para acceder a la cobertura, debe evaluarse el diagnóstico y establecerse el vínculo entre la enfermedad y el trabajo.

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) tiene un papel fundamental en la investigación. Además, reconocimiento de las enfermedades ocupacionales, así como en la gestión de las prestaciones correspondientes.