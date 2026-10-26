TC emite orden de conducencia a fiscal titular de San Francisco de Macorís

Santo Domingo. El Tribunal Constitucional ordena la conducencia de la fiscal titular de San Francisco de Macoris, Smaily Rodríguez, por no asistir ni enviar representación a una audiencia para la cual fue citada este lunes.

Durante una única audiencia que se fijó para conocer un recurso de revisión de amparo interpuesto por la propia fiscal Rodríguez en contra de una resolución de la Cámara Penal de esa demarcación.

“Ordenar la conducencia de la señora Smaily Rodríguez procuradora fiscal del distrito judicial de Duarte, San Francisco”, dijo el presidente del TC, Napoleón Estévez, al aplazar la audiencia para el próximo viernes 30 y ordenar notificar la decisión a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

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El defensor público, Robert Encarnación, que corresponde a la oficina del Distrito Nacional y que fue a asistir a su colega, Yanelda Flores, de San Francisco la cual tampoco fue a la audiencia, dijo a los jueces que según el expediente y conforme la que establece el litigante que es titular del proceso, la persona se encuentra en libertad.

“Presidencia, nosotros vinimos en sustitución para sustentar lo relativo a un recurso. Entendíamos que todas las bases estaban cubiertas para sustentar lo establecido”, dijo el defensor que cuando se le preguntó sobre la situación del imputado al que se le varió la prisión preventiva por garantía económica. La misma a través de una compañía en diciembre del 2022 y la fiscalía se negaba a dar cumplimiento a esa orden.

Sin embargo, el expediente que consta en el TC, la fiscalía no había expedido la documentación necesaria para que la compañía aseguradora pagara la fianza impuesta por la cámara Penal, al variar la prisión.