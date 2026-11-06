TC destaca que protección de derechos fortalece el Estado constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, afirmó que la fortaleza del Estado constitucional depende de la protección efectiva de los derechos fundamentales y de la capacidad de garantizar su cumplimiento.

El magistrado ofreció estas declaraciones durante una audiencia solemne celebrada este viernes con motivo del 182 aniversario de la Constitución dominicana, en la que los jueces del Pleno explicaron los mecanismos constitucionales que permiten a la ciudadanía defender sus derechos.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se desarrolló en el Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal.

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La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña

Estévez Lavandier sostuvo que un Estado constitucional no se fortalece únicamente por reconocer derechos, sino por contar con instrumentos jurídicos que permitan protegerlos de manera efectiva.

«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó.

Asimismo, destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana. También la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.

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El presidente del TC agregó que la función de los jueces constitucionales va más allá de preservar formalmente la Constitución. Su responsabilidad también consiste en garantizar la vigencia de los principios y valores del Estado social y democrático de derecho.

Tribunal Constitucional explica garantías y derechos ciudadanos

Durante la audiencia solemne, los magistrados del Pleno abordaron diferentes mecanismos constitucionales que permiten proteger los derechos fundamentales. También garantizar el debido proceso y promover la participación ciudadana.

El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero explicó la acción directa de inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 185.1, que permite cuestionar ante el Tribunal Constitucional normas contrarias a la carta magna.

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En tanto, el magistrado Domingo Gil destacó la importancia de la tutela judicial efectiva, establecida en el artículo 69, como garantía para que las personas puedan acudir a los tribunales en defensa de sus derechos.

Sobre el habeas corpus, previsto en el artículo 71, el magistrado Fidias F. Aristy Payano explicó que este mecanismo protege a las personas frente a detenciones ilegales y obliga a presentar al detenido ante un juez.

Por su parte, José Alejandro Vargas Guerrero abordó el derecho al recurso, establecido en el artículo 69.9, y señaló que constituye una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, sujeta a las condiciones previstas en la ley.

Participación ciudadana y protección constitucional

La magistrada Sonia Díaz Inoa explicó el alcance del referendo, contemplado en los artículos 22.2 y 210, como instrumento de participación directa de la ciudadanía en decisiones de interés público.

Asimismo, el magistrado José Alejandro Ayuso abordó el control preventivo de los tratados internacionales, establecido en el artículo 185.2, que permite verificar su compatibilidad con la Constitución antes de su ratificación.

La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera destacó el derecho de toda persona a ser escuchada en un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, conforme al artículo 69.2.

En cuanto a la iniciativa legislativa y municipal popular, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega invitó a la ciudadanía a conocer y ejercer sus derechos de participación, al tiempo que exhortó a los servidores públicos a garantizar su cumplimiento.

La magistrada Army Ferreira resaltó la importancia del habeas data, previsto en el artículo 70. También señaló que la protección de los datos personales adquiere mayor relevancia en una sociedad donde la información también representa una fuente de poder.

Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres explicó la presunción de inocencia, establecida en el artículo 69.3, que garantiza que toda persona se considere inocente hasta que su culpabilidad sea declarada mediante sentencia irrevocable.

TC promueve campaña «La Constitución vive contigo»

La audiencia solemne forma parte de las actividades del Tribunal Constitucional por el Mes de la Constitución, que este año se desarrolla bajo el lema «La Constitución vive contigo».

Con esta campaña, la institución busca acercar la carta magna a la población. También promover el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales y explicar cómo sus garantías se aplican en la vida cotidiana.

La actividad reunió a jueces, abogados, académicos, funcionarios y autoridades civiles y militares, en conmemoración de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.