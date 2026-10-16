El peligro de las tasas de interés poco atractivas | Jaime Aristy Escuder

Tal exceso de liquidez, con tasas de interés en pesos que no compiten, tiene dos vías previsibles. La primera es un aumento de la demanda de bienes, que elevaría la inflación. La segunda es más demanda de dólares, que depreciaría el peso y alimentaría la inflación, justo cuando el petróleo ya la presiona. El Banco Central tendría, entonces, que subir las tasas, vender reservas o aceptar una depreciación más acentuada.

Las subastas constituyen un mecanismo de revelación de precios. El banco propone un precio y los agentes económicos reaccionan. En julio hubo acuerdo; en cambio, en octubre el mercado respondió claramente que las tasas no resultan atractivas. Cuando el Tesoro paga el 5.3%, Europa vive máximos de dos décadas y los bonos soberanos dominicanos a largo plazo rinden más del 7% en dólares, una nota en pesos al 10% ya no es competitiva. Las próximas subastas mostrarán si el Banco Central está dispuesto a escuchar al mercado.