Tasas de interés del Banco Central, desconectas del mercado I Jaime Aristy

El 1 de octubre, el Banco Central anunció 15,000 millones de pesos, recibió ofertas por 22,842 millones y solo adjudicó 2,358 millones, el 16% de lo anunciado. La tasa de corte para la nota con vencimiento a noviembre de 2028 fue de un 9.99% y para la nota de 2030 fue de un 10.25%. El 7 de octubre, se ofrecieron 27,123 millones de pesos frente a 10,000 millones anunciados.

Publicidad

El banco, sin embargo, mantuvo las mismas tasas de corte y adjudicó apenas 1,564 millones, cifra equivalente al 16% de lo anunciado y solo al 5.8% de lo ofertado.

En esas subastas, el rendimiento de las propuestas rechazadas se colocó entre el 10.8% y el 11.3%. Ello revela que las tasas de rendimiento rechazadas se acercan a las obtenidas cuando el retorno de los bonos soberanos de plazos similares se lleva a pesos. Ello implica que, los inversionistas no reclaman una prima extraordinaria, sino que requieren el equivalente en pesos a lo que ya paga el Estado en dólares.