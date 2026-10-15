Tasas de interés del Banco Central, desconectas del mercado I Jaime Aristy

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La República Dominicana no puede sustraerse al aumento de las tasas de interés que se registra en los mercados internacionales. Para comparar con las notas del Banco Central, conviene utilizar bonos soberanos dominicanos emitidos en dólares de plazos similares.
Al 8 de octubre, el soberano con vencimiento en 2028 rendía alrededor del 6.0% y el de 2030, cerca del 6.6%. Esos retornos, llevados a pesos, con una depreciación esperada del 3.5% anual y ajustados por impuestos, arrojan tasas entre el 10.8% y el 11.5%, que constituyen la referencia para las notas del Banco Central con vencimientos entre 2028 y 2030.
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El 1 de octubre, el Banco Central anunció 15,000 millones de pesos, recibió ofertas por 22,842 millones y solo adjudicó 2,358 millones, el 16% de lo anunciado. La tasa de corte para la nota con vencimiento a noviembre de 2028 fue de un 9.99% y para la nota de 2030 fue de un 10.25%. El 7 de octubre, se ofrecieron 27,123 millones de pesos frente a 10,000 millones anunciados.
El banco, sin embargo, mantuvo las mismas tasas de corte y adjudicó apenas 1,564 millones, cifra equivalente al 16% de lo anunciado y solo al 5.8% de lo ofertado.
En esas subastas, el rendimiento de las propuestas rechazadas se colocó entre el 10.8% y el 11.3%. Ello revela que las tasas de rendimiento rechazadas se acercan a las obtenidas cuando el retorno de los bonos soberanos de plazos similares se lleva a pesos. Ello implica que, los inversionistas no reclaman una prima extraordinaria, sino que requieren el equivalente en pesos a lo que ya paga el Estado en dólares.
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