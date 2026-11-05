Tala de emblemático árbol en Los Prados genera preocupación entre residentes

El árbol estaba ubicado en la calle Rafael Abreu Licairac, esquina Altagracia Saviñón. Su desaparición ha causado inquietud entre los residentes, debido a los años que permaneció en ese lugar.

Uno de los empleados que participaba en los trabajos explicó que los propietarios del terreno gestionaron los permisos correspondientes para realizar la tala. Según indicó, el ejemplar presentaba un deterioro que motivó su corte y también estaba ocasionando daños.