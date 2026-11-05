Tala de emblemático árbol en Los Prados genera preocupación entre residentes

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El árbol estaba ubicado en la calle Rafael Abreu Licairac, esquina Altagracia Saviñón. Su desaparición ha causado inquietud entre los residentes, debido a los años que permaneció en ese lugar.
Uno de los empleados que participaba en los trabajos explicó que los propietarios del terreno gestionaron los permisos correspondientes para realizar la tala. Según indicó, el ejemplar presentaba un deterioro que motivó su corte y también estaba ocasionando daños.
Notas relacionadas
Tala de anacahuita
La tala del árbol en Los Prados dejó en el lugar parte de sus grandes troncos, que todavía permanecen como evidencia de la desaparición del ejemplar.
La anacahuita formó parte del entorno del sector durante décadas. Además, había sido protegida por su valor histórico y ambiental, por lo que su corte ha generado preocupación entre quienes conocían el árbol.
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