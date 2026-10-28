Educación mantiene suspensión de docencia en zonas vulnerables

Directores podrán mantener la suspensión

El Ministerio otorgó a las autoridades educativas regionales y distritales la facultad de mantener la suspensión en los centros donde persistan condiciones de riesgo. Para tomar estas decisiones, deberán considerar la situación particular de cada territorio y la evolución del fenómeno meteorológico.

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La institución precisó que los directores regionales y distritales deberán consensuar las medidas. Además, tendrán que evaluar las condiciones de los centros educativos y dar seguimiento a las zonas más vulnerables.

Asimismo, instruyó a las autoridades educativas territoriales a comunicar oportunamente cualquier decisión sobre la continuidad de la suspensión. La información deberá llegar a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

Mantienen protocolos preventivos

El Ministerio recordó a los responsables de los centros educativos la importancia de mantener activos los protocolos preventivos. También pidió adoptar las medidas necesarias para proteger las instalaciones, los equipos y los recursos escolares ante los posibles efectos de las lluvias.

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A través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, la institución mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en las regionales educativas ubicadas en el área de influencia del fenómeno. Este seguimiento se realiza en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y los organismos de protección civil.

Finalmente, exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los boletines oficiales del COE y a las disposiciones de las autoridades educativas de cada demarcación.