Suspenden temporalmente Línea 1 del Teleférico de SD por lluvias

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El servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta con Sabana Perdida, se encuentra en pausa preventiva debido a las condiciones climáticas, según informó el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a través de un aviso oficial.
La medida busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones meteorológicas registradas.
Las autoridades no especificaron en el aviso cuánto tiempo permanecerá suspendido el servicio ni cuándo se reanudarán las operaciones.
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