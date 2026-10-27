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Suspenden temporalmente Línea 1 del Teleférico de SD por lluvias

El servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta con Sabana Perdida, se encuentra en pausa preventiva debido a las condiciones climáticas, según informó el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a través de un aviso oficial. La medida busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones […]

Oliver Mata
La medida busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones meteorológicas registradas.
La medida busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones meteorológicas registradas.
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El servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta con Sabana Perdida, se encuentra en pausa preventiva debido a las condiciones climáticas, según informó el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a través de un aviso oficial.

La medida busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones meteorológicas registradas.

Las autoridades no especificaron en el aviso cuánto tiempo permanecerá suspendido el servicio ni cuándo se reanudarán las operaciones.

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ETIQUETAS:Sabana Perdidadestacada1Teleférico de Santo DomingoSIT
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